Graveyard Keeper: Friedhof-Sim für kurze Zeit kostenlos

Gestern Abend wurde Graveyard Keeper 2 im Zuge des triple-i initiative-Streams offiziell angekündigt. Die Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr erfolgen.
Wer keine Lust hat zu warten und sich schon jetzt als virtueller Friedhofswächter betätigen möchte, kann von einem zeitlich limitierten Angebot profitieren.
Zur Feier der Ankündigung des Nachfolgers steht Graveyard Keeper bis zum 13. April kostenlos als digitaler Download für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und via Steam bereit.
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24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon in der App schnell mitgenommen, trotzdem danke für die Info.
Auf Steam mitgenommen, aber im Microsoft Store funktioniert es gerade nicht.
Werde es später noch einmal versuchen.
Habe es über die Xbox App „erworben“
Ok, über die App ging es direkt 👍🏻
Brauche ich zumindest nicht einmal gratis, zocke sowas überhaupt nicht.
Ich hab es für alle drei Systeme direkt mitgenommen. 😎👍🏻
Danke für den Tipp.👍
Direkt mal über Steam sichern.
Hab mir mal die Steam-Version gesichert und den Link zur PS-Version einem Kumpel geschickt. Die Xbox-Version habe ich schon lange.