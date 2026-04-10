Graveyard Keeper: Friedhof-Sim für kurze Zeit kostenlos

Zur Feier der offiziellen Ankündigung des Nachfolgers steht Graveyard Keeper für kurze Zeit kostenlos zum Download bereit.

Gestern Abend wurde Graveyard Keeper 2 im Zuge des triple-i initiative-Streams offiziell angekündigt. Die Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Wer keine Lust hat zu warten und sich schon jetzt als virtueller Friedhofswächter betätigen möchte, kann von einem zeitlich limitierten Angebot profitieren.

Zur Feier der Ankündigung des Nachfolgers steht Graveyard Keeper bis zum 13. April kostenlos als digitaler Download für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und via Steam bereit.