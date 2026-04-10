Graveyard Keeper: Friedhof-Sim für kurze Zeit kostenlos

24 Autor: , in News / Graveyard Keeper
Übersicht
Image: tinyBuild

Zur Feier der offiziellen Ankündigung des Nachfolgers steht Graveyard Keeper für kurze Zeit kostenlos zum Download bereit.

Gestern Abend wurde Graveyard Keeper 2 im Zuge des triple-i initiative-Streams offiziell angekündigt. Die Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Wer keine Lust hat zu warten und sich schon jetzt als virtueller Friedhofswächter betätigen möchte, kann von einem zeitlich limitierten Angebot profitieren.

Zur Feier der Ankündigung des Nachfolgers steht Graveyard Keeper bis zum 13. April kostenlos als digitaler Download für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und via Steam bereit.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Graveyard Keeper

24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. d4wGkw0n 41780 XP Hooligan Krauler | 10.04.2026 - 12:07 Uhr

    Auf Steam mitgenommen, aber im Microsoft Store funktioniert es gerade nicht.
    Werde es später noch einmal versuchen.

    0
  3. Lord Hektor 371830 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.04.2026 - 12:20 Uhr

    Brauche ich zumindest nicht einmal gratis, zocke sowas überhaupt nicht.

    0
  4. RumRoGERs 140125 XP Master-at-Arms Bronze | 10.04.2026 - 12:22 Uhr

    Ich hab es für alle drei Systeme direkt mitgenommen. 😎👍🏻

    1
  6. Lord Maternus 367745 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.04.2026 - 14:20 Uhr

    Hab mir mal die Steam-Version gesichert und den Link zur PS-Version einem Kumpel geschickt. Die Xbox-Version habe ich schon lange.

    0

Hinterlasse eine Antwort