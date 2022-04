Gravitar: Recharged: Neuinterpretation des Shoot’em Ups fliegt im Mai durchs All

Atari kündigte den Launch von Gravitar: Recharged, dem neuesten Teil der Recharged-Reihe, für Mai 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Atari VCS und PC (über Steam und Epic Games Store) an.

Gravitar: Recharged versetzt den Spieler in das Cockpit eines Raketenschiffs, in dem er als einsamer Pilot verschiedene Sonnensysteme in den Weiten des Weltraums erkunden muss. Jedes Sonnensystem bietet seine eigenen Missionen und Herausforderungen, und jede Herausforderung bietet unterschiedliche Schwerkraftstufen, was das Gameplay ebenso hypnotisch wie dynamisch macht.

Gravitar: Recharged ist eine Neuinterpretation eines versteckten Juwels aus dem Jahr 1982 im 21. Jahrhundert. Der unglaublich ehrgeizige Titel nahm das „Drehen, Schieben und Feuern“-Spielprinzip von Asteroids und Space Duel, kombinierte es mit der Schwerkraftmechanik von Lunar Lander und fügte die Faszination der Erforschung des Weltraums hinzu.

Das Ergebnis war ein bekanntermaßen anspruchsvolles Arcade-Spiel, das zwar die Fantasie von Enthusiasten anregte, aber bei seiner Veröffentlichung kein kommerzieller Erfolg wurde. Atari hat sich mit den Entwicklern Sneakybox und Adamvision Studios zusammengetan, um den Kultklassiker einer neuen Generation von Spielern zugänglich zu machen.

Ähnlich wie das Original ist auch Gravitar: Recharged ein ehrgeiziges Projekt, das die Recharged-Serie in eine neue Richtung führt. Der Wechsel von Vektorgrafiken zu einem eher malerischen Stil mit sanfteren Pastelltönen bildet den Hintergrund für das tiefere, komplexere, strategiebasierte Gameplay.

Ergänzt wird die Grafik durch den atmosphärischen Soundtrack der preisgekrönten Komponistin Megan McDuffee, der ein Gefühl der Verwunderung hervorruft und ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ruhe und Spannung schafft, während Sie jeden neuen Planeten und jedes Sonnensystem erkunden.