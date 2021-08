Greak: Memories of Azur: Einzelspieler-Abenteuer für Xbox veröffentlicht

Das Einzelspieler-Abenteuer Greak: Memories of Azur wurde für Xbox und weitere Plattformen veröffentlicht.

Team17, Navegante und Bromio haben heute das Einzelspieler-Plattform-Abenteuer Greak: Memories of Azur für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam und GOG veröffentlicht.

Greak: Memories of Azur – 19,99 € – 2,88 GB – Optimiert für Xbox Series X/S – Smart Delivery

Mit handgezeichneten Charakteren und Umgebungen sowie einem gefühlvoll orchestrierten Soundtrack bietet Greak: In Memories of Azur schlüpfen die Spieler abwechselnd in die Rolle von Greak, Adara und Raydel, drei hartnäckigen Geschwistern, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfügen, um ihre wunderschöne und feindliche Heimat auf der Flucht vor der Invasion der tödlichen Urlags zu durchqueren.