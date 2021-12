Greak: Memories of Azur: Plattformer für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht

Der charmante Plattformer Greak: Memories of Azur wurde jetzt auch auf Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Team17, Navegante Entertainment und Bromio haben das preisgekrönte Plattform-Abenteuer Greak: Memories of Azur auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Debüt-Titel von Navegante, der im November bei den Latinx Games Awards 2021 als Spiel des Jahres und Excellence in Visuals ausgezeichnet wurde, folgt der Geschichte dreier Geschwister, die versuchen, vor einer tödlichen Invasion ihrer Heimat zu fliehen, und sieht sie, wie sie jede ihrer einzigartigen Fähigkeiten nutzen, um die feindliche Welt und die komplizierten Rätsel auf ihrem Weg zu meistern.

Nach der Veröffentlichung auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC ist Greak: Memories of Azur auch auf PlayStation 4 und Xbox One mit brandneuen Inhalten erscheinen, darunter ein neuer Bosskampf, eine spielbare Filmsequenz, eine verbesserte Karte, Zugänglichkeitsoptionen und mehr. Das Update, das bereits auf dem PC verfügbar ist, erscheint auch für die Xbox Series X|S und wird im Jahr 2022 für PlayStation 5 und Nintendo Switch verfügbar sein.

Spieler, die Greak: Memories of Azur auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 besitzen, können ohne zusätzliche Kosten auf die Xbox One- und PlayStation 4-Versionen des Spiels zugreifen.

Greak: Memories of Azur Features:

Handgezeichnete Kunst und Animation: Erlebt eine fesselnde Geschichte über Familie, Heimat und Zusammenhalt, die mit atemberaubender handgezeichneter Grafik zum Leben erweckt wird.

Erlebt eine fesselnde Geschichte über Familie, Heimat und Zusammenhalt, die mit atemberaubender handgezeichneter Grafik zum Leben erweckt wird. Speziell angefertigte Rätsel: Die Spieler lösen knifflige Rätsel, um sich in der Welt von Azur zurechtzufinden, und nutzen die einzigartigen Fähigkeiten der drei Geschwister, um vor der Bedrohung zu fliehen

Die Spieler lösen knifflige Rätsel, um sich in der Welt von Azur zurechtzufinden, und nutzen die einzigartigen Fähigkeiten der drei Geschwister, um vor der Bedrohung zu fliehen Einzigartiges Gameplay: Jedes Geschwisterpaar verfügt über eigene Kräfte und Fähigkeiten, und die Spieler wechseln nahtlos zwischen den drei Geschwistern hin und her, um sich in der Welt zurechtzufinden

Jedes Geschwisterpaar verfügt über eigene Kräfte und Fähigkeiten, und die Spieler wechseln nahtlos zwischen den drei Geschwistern hin und her, um sich in der Welt zurechtzufinden Live-Orchester-Soundtrack: Genießt die ausdrucksstarken und stimmungsvollen Musikthemen, die speziell für dieses einzigartige Abenteuer geschaffen wurden.

Hier gibt es den Greak: Memories of Azur Accolades Launch Trailer zu sehen: