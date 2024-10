Great God Grove: Postbote der Götter

Autor:, in / Great God Grove

Einmal in einer Generation kommen die Götter zusammen, um die Apokalypse in Great God Grove aufzuschieben.

Schon bald könnt ihr Inspekta dabei helfen, in Great God Grove, dem neuen Spiel des Entwicklers LimboLane (Smile For Me) und des Publishers Fellow Traveller (Citizen Sleeper, Genesis Noir), die Welt vor der A-POCKY-LIPS zu retten.

Beide Teams haben nun offiziell bekannt gegeben, dass das Spiel am 15. November für PC sowie für Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Wer eine öffentliche Demo des Spiels ausprobieren möchte, kann dies während des Steam Next Fest vom 14. bis 21. Oktober tun.