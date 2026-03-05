GreedFall II: The Dying World: 30 und 60fps Modus für Xbox Series X und PlayStation 5

Image: Nacon

Spiders bestätigt technische Details zu GreedFall II: The Dying World auf aktuellen Konsolen, inklusive 60fps.

Der Technical Director von GreedFall II: The Dying World erklärte in einem Interview, dass die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X zwei Grafikmodi bieten. Der Leistungsmodus zielt auf 60fps, während der Qualitätsmodus eine höhere Bildqualität mit 30fps anstrebt.

Die Xbox Series S erhielt aufgrund ihrer schwächeren Hardware besondere Aufmerksamkeit, wobei das Studio auf Erfahrungen aus der Entwicklung von Steelrising zurückgreifen konnte.

Spiders nutzte die schnellen Speicherarchitekturen der aktuellen Konsolen vollständig aus. Die hardwarebeschleunigte Dekompression der PS5 sowie die Velocity‑Architektur der Xbox‑Plattformen ermöglichen ein umfangreicheres Streaming von Daten, wodurch Texturen und Weltgestaltung sichtbar profitieren, ohne die Ladezeiten zu verlängern.

Für die Nintendo Switch 2 gibt es derzeit keine konkreten Pläne. Ein Port sei technisch möglich, doch das Studio konzentriert sich aktuell vollständig auf die Veröffentlichungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

