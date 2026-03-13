GreedFall II: The Dying World: Dank zahlreicher Einstellungen in hohem Maße anpassbar

NACON und Spiders Studio geben die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Rollenspiels GreedFall: The Dying World bekannt.
Das Spiel baut auf dem Erfolg des ersten Teils, der mehr als zwei Millionen Spielende begeisterte, auf und ist ab heute für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Neben dem Launchtrailer gibt es außerdem ein weiteres Video: In weniger als zwei Minuten erfahren Spielende darin alles, was sie über GreedFall: The Dying World wissen müssen.
Dieses neue Kapitel spielt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten GreedFall und entführt die Spielenden in eine Welt, die vom Chaos beherrscht wird: Der alte Kontinent Gacane wird von Krieg und der unheilbaren Krankheit Malichor heimgesucht.
In einer Umkehrung der Perspektive aus dem ersten Spiel schlüpfen die Spielenden nun in die Rolle eines Einheimischen der Insel Teer Fradee, der aus seiner Heimat gerissen und gewaltsam auf den Kontinent verschleppt wurde. Ihr Streben nach Freiheit führt sie mitten in eine Verschwörung, die das Gleichgewicht der Welt bedroht.
Jede Entscheidung beeinflusst das Schicksal
Getreu der DNA von Spiders Studio bietet GreedFall: The Dying World ein umfangreiches narratives Erlebnis, in dem jede Entscheidung zählt. Ob durch Diplomatie, Heimlichkeit oder Gewalt – die Spielenden müssen sich durch die Intrigen der vielen Fraktionen des Kontinents navigieren. Von majestätischen Städten wie Olima bis hin zu vom Krieg zerrütteten Gebieten werden sie im Laufe ihres Abenteuers die vielen Geheimnisse des Alten Kontinents aufdecken.
Begleiter im Mittelpunkt des Abenteuers
Die Spielenden sind auf ihrer Reise niemals allein. Acht Begleiter können rekrutiert werden, um gemeinsam mit ihnen das Abenteuer zu bestehen. Sie sind weit mehr als nur einfache Verbündete, denn sie haben ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Quests und reagieren auf die Entscheidungen des Spielenden: Es ist möglich, Freundschaften, Rivalitäten oder sogar Liebesbeziehungen mit ihnen aufzubauen.
Taktischer und anpassbarer Kampf
Das Kampfsystem wurde nach dem Feedback der Community während der Early-Access-Phase komplett überarbeitet und ist von taktischen Rollenspielen wie Dragon Age: Origins inspiriert. Die jederzeit nutzbare aktive Pause ermöglicht es, Aktionen zu planen, dem Team Befehle zu erteilen und die Umgebung zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Darüber hinaus ist das Spielerlebnis dank zahlreicher Einstellungen in hohem Maße anpassbar, darunter:
- Drei Kampfarten (taktisch, immersiv, hybrid), die sich an jeden Spielstil anpassen lassen.
- Drei Schwierigkeitsgrade (Story, Abenteuer, Taktik), um entweder der Erzählung oder der Herausforderung Vorrang zu geben.
GreedFall: The Dying World ist ein eigenständiges Abenteuer, das sowohl Neulingen als auch langjährigen Fans Spaß macht, die bekannte Charaktere und Schauplätze wiedererkennen werden.
GreedFall: The Dying World ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.
Würd das so gerne gleich spielen, aber hab schon 3 Spiele gleichzeitig am Laufen, weil ich zu viel hab 😀
3 nur?
Entweder du spielts viel zu wenig Spiele oder viel zu viel. 🙂
3 die ich gleichzeitig laufen habe 😀
Yakuza Pirates in Hawai auf der Xbox.
Borderlands 4 auf PS.
Fire Emblem three Houses auf der Switch.
Mein Backlog der hier rumliegt, bzw. im Gamepass aufs zocken wartet hab ich auch noch 😀
Ich hab irgendwie n sitzen unbewndet und immer mal wider im Anlauf und es kommt immer was hinzu 🙁
Letzten Monat hab ich erstmal kurzfristig beschlossen wow Story mich auf den aktuellen Stand zu bringen, also alles nach clsssic 🙂
Auch wieder was für locker 4-6 Monate Beschäftigung wenn nichts dazwischen käme.
Steht auf jeden Fall auf meiner Liste, kann aber noch warten.
Will es spielen, aber die mittelmäßigen Wertungen haben mich vorerst davon abgehalten.
Spielt es jemand schon und kann sagen, wie es im Vergleich zum Vorgänger ist und ob es technisch gut läuft?