GreedFall II: The Dying World: Dank zahlreicher Einstellungen in hohem Maße anpassbar

Das Spiel baut auf dem Erfolg des ersten Teils, der mehr als zwei Millionen Spielende begeisterte, auf und ist ab heute für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Neben dem Launchtrailer gibt es außerdem ein weiteres Video: In weniger als zwei Minuten erfahren Spielende darin alles, was sie über GreedFall: The Dying World wissen müssen.

Dieses neue Kapitel spielt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten GreedFall und entführt die Spielenden in eine Welt, die vom Chaos beherrscht wird: Der alte Kontinent Gacane wird von Krieg und der unheilbaren Krankheit Malichor heimgesucht.

In einer Umkehrung der Perspektive aus dem ersten Spiel schlüpfen die Spielenden nun in die Rolle eines Einheimischen der Insel Teer Fradee, der aus seiner Heimat gerissen und gewaltsam auf den Kontinent verschleppt wurde. Ihr Streben nach Freiheit führt sie mitten in eine Verschwörung, die das Gleichgewicht der Welt bedroht.

Jede Entscheidung beeinflusst das Schicksal

Getreu der DNA von Spiders Studio bietet GreedFall: The Dying World ein umfangreiches narratives Erlebnis, in dem jede Entscheidung zählt. Ob durch Diplomatie, Heimlichkeit oder Gewalt – die Spielenden müssen sich durch die Intrigen der vielen Fraktionen des Kontinents navigieren. Von majestätischen Städten wie Olima bis hin zu vom Krieg zerrütteten Gebieten werden sie im Laufe ihres Abenteuers die vielen Geheimnisse des Alten Kontinents aufdecken.

Begleiter im Mittelpunkt des Abenteuers

Die Spielenden sind auf ihrer Reise niemals allein. Acht Begleiter können rekrutiert werden, um gemeinsam mit ihnen das Abenteuer zu bestehen. Sie sind weit mehr als nur einfache Verbündete, denn sie haben ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Quests und reagieren auf die Entscheidungen des Spielenden: Es ist möglich, Freundschaften, Rivalitäten oder sogar Liebesbeziehungen mit ihnen aufzubauen.

Taktischer und anpassbarer Kampf

Das Kampfsystem wurde nach dem Feedback der Community während der Early-Access-Phase komplett überarbeitet und ist von taktischen Rollenspielen wie Dragon Age: Origins inspiriert. Die jederzeit nutzbare aktive Pause ermöglicht es, Aktionen zu planen, dem Team Befehle zu erteilen und die Umgebung zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Darüber hinaus ist das Spielerlebnis dank zahlreicher Einstellungen in hohem Maße anpassbar, darunter:

Drei Kampfarten (taktisch, immersiv, hybrid), die sich an jeden Spielstil anpassen lassen.

Drei Schwierigkeitsgrade (Story, Abenteuer, Taktik), um entweder der Erzählung oder der Herausforderung Vorrang zu geben.

GreedFall: The Dying World ist ein eigenständiges Abenteuer, das sowohl Neulingen als auch langjährigen Fans Spaß macht, die bekannte Charaktere und Schauplätze wiedererkennen werden.

GreedFall: The Dying World ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.