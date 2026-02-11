GreedFall II: The Dying World: Das sind die Stimmen hinter dem neuen RPG‑Epos

GreedFall: The Dying World stellt seine Helden vor – die Stimmen hinter dem neuen RPG‑Epos.

Bevor GreedFall: The Dying World in die nächste Phase seiner Veröffentlichung startet, rückt Spiders nun die Figuren ins Rampenlicht.

Im neuen „Meet the Characters“-Spotlight zeigt das Studio nicht nur frische Szenen aus dem Spiel, sondern präsentiert auch die Sprecherinnen und Sprecher, die den Charakteren Persönlichkeit, Emotionen und Tiefe verleihen.

Jede Figur wurde bewusst mit einer Stimme besetzt, die ihren Hintergrund, ihre Haltung und ihre Rolle in der Geschichte widerspiegelt. Die Entwickler betonen, dass die emotionale Glaubwürdigkeit der Charaktere ein zentraler Pfeiler des Sequels ist – und dass das Voice‑Acting eine entscheidende Rolle spielt, um die düstere, sterbende Welt von Teer Fradee lebendig zu halten.

GreedFall: The Dying World kann ab sofort für PC, Xbox Series X|S und PS5 vorbestellt werden. Wer früh zugreift, erhält zum Launch am 12. März 2026 das Gacane Pioneer’s Pack, das zusätzliche Ausrüstung für den Start ins Abenteuer freischaltet.