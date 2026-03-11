GreedFall II: The Dying World: Der Beginn des neuen Fantasy-Abenteuers im Gameplay-Video

Schaut euch rund 20 Minuten Gameplay aus GreedFall: The Dying World in einem neuen Gameplay-Video an.

In einem neuen Gameplay-Video könnt ihr euch die ersten Spielszenen aus GreedFall: The Dying World auf der Xbox Series X anschauen und einen Eindruck vom Einstieg in das neue Fantasy-Rollenspiel gewinnen.

Die Geschichte führt euch in eine große Fantasywelt, die stark vom Europa des 17. Jahrhunderts inspiriert ist. Im Mittelpunkt steht ein Charakter von der Insel Teer Fradee, einer Heimat voller Magie, Natur und alter Traditionen. Nach eurer Initiation dient ihr eurem Clan als Doneigad, ein weiser Berater und Hüter des Wissens eures Volkes.

Doch euer Schicksal nimmt eine unerwartete Wendung, als Fremde vom Alten Kontinent euch gefangen nehmen. Diese sogenannten Renaigsa bedrohen nicht nur euch, sondern auch die Zukunft eurer Heimat. Nach eurer Flucht verschlägt es euch auf den Kontinent Gacane, wo mehrere mächtige Nationen um Einfluss kämpfen und eine mysteriöse Krankheit für zusätzliche Unruhe sorgt.

Auf eurer Reise erkundet ihr unterschiedliche Orte und trefft auf zahlreiche Charaktere und Fraktionen. Städte, Hafenregionen und alte Ruinen erzählen dabei ihre eigenen Geschichten und geben euch immer neue Hinweise auf die Konflikte, die diese Welt prägen.

Während ihr euch immer tiefer in die Ereignisse hineinziehen lasst, trefft ihr Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen können. Verbündete, die ihr unterwegs trefft, unterstützen euch im Kampf und helfen euch dabei, die Geheimnisse des Kontinents Stück für Stück aufzudecken.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.