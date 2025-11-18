GreedFall II: The Dying World: Größtes Update seit dem Early Access-Start bereitet auf den Launch vor

NACON und Spiders Studio geben bekannt, dass das narrative Rollenspiel GreedFall 2: The Dying World, das bislang größte Inhaltsupdate erhalten hat.

NACON und Spiders Studio geben bekannt, dass das narrative Rollenspiel GreedFall 2: The Dying World, das derzeit im Early Access auf Steam verfügbar ist, heute das bislang größte Inhaltsupdate und damit neue Verbesserungen und Funktionen sowie neue Inhalte erhält.

Willkommen in Peren: eine neue Region zum Erkunden

Nach dem Besuch von Olima, das aufgrund des riesigen Observatoriums, das es überragt, auch als „Stadt der Sterne“ bezeichnet wird, haben Spieler nun die Möglichkeit, eine neue Stadt und ihre Umgebung zu entdecken: Peren.

Die ehemalige Hauptstadt der astrianischen Zivilisation wird heute von der Händlerkongregation regiert. Peren ist stark von der Malichor-Epidemie betroffen, einer mysteriösen Seuche, die den Kontinent Gacane heimsucht, und Schauplatz zahlreicher politischer Intrigen: Insbesondere die Adligen sind in dunkle Machenschaften verstrickt. Weitere Details sind im Blog-Artikel über Peren zu finden.

Ein bekannter Charakter schließt sich an

Spieler heißen einen unerwarteten Verbündeten in ihren Reihen willkommen: Till. Er ist für ihre Gefangennahme verantwortlich, die sie dazu zwingt, sich auf eine Reise durch den Alten Kontinent zu begeben, und die den Lauf ihres Schicksals verändert.

Nachdem er seine Position als Hauptmann der Münzwache, einer für ihre hervorragenden Krieger bekannten Söldnergilde, aufgegeben hat, sucht er nun Erlösung, indem er seine Hilfe anbietet. Till ist zwar ruhig und etwas schroff, aber ein erfahrener Kämpfer. Mit seiner schweren Rüstung und seinem Zweihänder ist er hervorragend darin, die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zu lenken, um seine Gefährten zu verteidigen. Till ist loyal, beschützerisch und das letzte Mitglied, das sich der Gruppe anschließt.

Er wird sich als wertvoller Gewinn für jedes Team erweisen, das einen starken Verteidiger braucht. Weitere Informationen über Till sind hier zu finden.

Überarbeitetes Kampfsystem und Schwierigkeitsgrade

Das Kampfsystem in GreedFall 2 wurde überarbeitet, um es besser an den jeweiligen bevorzugten Stil der Spieler anzupassen, und bietet nun drei verschiedene Modi, die jederzeit ausgewählt werden können.

Für Strategie bietet der taktische Modus die vollständige Kontrolle über das Schlachtfeld und die Kamera, sodass sie die Aktionen ihrer Begleiter optimal steuern und das taktische Pausensystem besser nutzen können. Im Gegensatz dazu können Spieler sich im fokussierten Modus auf ihren Charakter konzentrieren und mitten im Geschehen bleiben, während die KI ihre Verbündeten steuert und die Verwendung der taktischen Pause einschränkt. Der Hybridmodus bietet ein ausgewogenes Erlebnis mit teilweiser Kontrolle über die Kamera und die taktische Pause.

Darüber hinaus ermöglichen drei Schwierigkeitsstufen, die in den Spieloptionen ausgewählt werden können, das Abenteuer im eigenen Tempo zu erleben. Fans von herausfordernden strategischen Kämpfen können sich für den taktischen Modus entscheiden, während diejenigen, die sich lieber auf die Handlung konzentrieren möchten, den Story-Modus wählen, der den Kampf erheblich erleichtert. Der Abenteuermodus bietet Spieler einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad. Weitere Details sind hier zu finden.

Darüber hinaus enthält dieses Update zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen:

Neue Nebenquests und Events wurden hinzugefügt, um das Abenteuer zu bereichern.

Verbessertes Crafting: Neue Crafting-Fähigkeiten bieten mehr Optionen und Kontrolle, um die Ausrüstung effizienter zu verwalten und zu verbessern.

Verfeinertes Charaktererstellungssystem: Das Tool zur Avatar-Anpassung wurde umfassend überarbeitet, sodass viele Gesichts- und Körpermerkmale geändert werden können, um einen einzigartigen Charakter zu erstellen.

Hinzufügen eines Fotomodus: Diese von der Community vielfach gewünschte Funktion ermöglicht es, denkwürdige Momente und atemberaubende Landschaften aus dem Abenteuer festzuhalten.

Optimierung, visuelle Verbesserungen und Quality-of-Life: Dank zahlreicher Korrekturen und verschiedener Verbesserungen in Bezug auf Grafik, Leistung und Lebensqualität bietet das Spiel nun ein flüssigeres und detaillierteres Erlebnis.

Außerdem ermöglichen gebrauchsfertige Speicherdateien auch den ungeduldigsten Spieler die neuen Inhalte direkt auszuprobieren, ohne ihr Abenteuer neu starten zu müssen. Weitere Informationen zu den Speicherdateien und dem neuen Update sind in diesem Artikel zu finden.