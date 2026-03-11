GreedFall II: The Dying World: Medaillenspiegel: Erste internationale Wertungen sind da

GreedFall II: The Dying World steht vor dem Release – erste internationalen Wertungen liefern Einschätzung.

Das storygetriebene Rollenspiel GreedFall II: The Dying World erscheint am Donnerstag offiziell für PC und Konsolen und führt Spieler in eine vom Europa des 17. Jahrhunderts inspirierte Fantasywelt.

Es setzt erneut auf Charakterfreiheit, verzweigte Entscheidungen und ein dichtes Geflecht aus Allianzen, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen.

Von der Charaktererstellung über Talente und Fähigkeiten bis hin zu moralisch schwierigen Entscheidungen soll jede Wahl spürbare Konsequenzen haben und das Schicksal der Welt verändern.

Die Reise führt in entlegene Regionen einer riesigen, atmosphärischen Welt, in der politische Intrigen, gefährliche Kreaturen und komplexe Fraktionen aufeinandertreffen. Verbündete spielen eine zentrale Rolle, da sie nicht nur im Kampf unterstützen, sondern auch Einfluss auf Dialoge, Quests und mögliche Enden haben.

Mit dem nahenden Release stellt sich für viele die Frage, ob sich ein Kauf lohnt. Erste internationale Testwertungen im Medaillenspiegel liefern bereits einen Eindruck davon, wie das RPG bei der Fachpresse ankommt.

GreedFall: The Dying World – Medaillenspiegel

Gamereactor UK 70/100

IGN italy 7/10

PlayStation Universe 6,5/10

GamingBolt 6/10

TheSixthAxis 5/10

TechRadar Gaming 50/100

Wertungen X/5

TheGamer 3,5/5