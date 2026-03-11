GreedFall II: The Dying World: Medaillenspiegel: Erste internationale Wertungen sind da

4 Autor: , in News / GreedFall II: The Dying World
Übersicht
Image: Nacon

GreedFall II: The Dying World steht vor dem Release – erste internationalen Wertungen liefern Einschätzung.

Das storygetriebene Rollenspiel GreedFall II: The Dying World erscheint am Donnerstag offiziell für PC und Konsolen und führt Spieler in eine vom Europa des 17. Jahrhunderts inspirierte Fantasywelt.

Es setzt erneut auf Charakterfreiheit, verzweigte Entscheidungen und ein dichtes Geflecht aus Allianzen, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen.

Von der Charaktererstellung über Talente und Fähigkeiten bis hin zu moralisch schwierigen Entscheidungen soll jede Wahl spürbare Konsequenzen haben und das Schicksal der Welt verändern.

Die Reise führt in entlegene Regionen einer riesigen, atmosphärischen Welt, in der politische Intrigen, gefährliche Kreaturen und komplexe Fraktionen aufeinandertreffen. Verbündete spielen eine zentrale Rolle, da sie nicht nur im Kampf unterstützen, sondern auch Einfluss auf Dialoge, Quests und mögliche Enden haben.

Mit dem nahenden Release stellt sich für viele die Frage, ob sich ein Kauf lohnt. Erste internationale Testwertungen im Medaillenspiegel liefern bereits einen Eindruck davon, wie das RPG bei der Fachpresse ankommt.

GreedFall: The Dying World – Medaillenspiegel

  • Gamereactor UK 70/100
  • IGN italy 7/10
  • PlayStation Universe 6,5/10
  • GamingBolt 6/10
  • TheSixthAxis 5/10
  • TechRadar Gaming 50/100

Wertungen X/5

  • TheGamer 3,5/5

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu GreedFall II: The Dying World

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Kabelfritz 47799 XP Hooligan Bezwinger | 11.03.2026 - 18:22 Uhr

    die spiele von spiders sind selten beliebt bei der presse, aber mit die besten rpgs da draußen

    0
  3. Katanameister 352560 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.03.2026 - 18:33 Uhr

    Hab lange nicht solche schlechten Bewertungen gesehen, kann mir nicht vorstellen, dass das auch wirklich so ist 🤔.

    0
  4. Xbox117 51100 XP Nachwuchsadmin 5+ | 11.03.2026 - 18:35 Uhr

    Na ja die Spielepresse hat auch damals Ryse Son of Rome zerlegt, ich hatte aber durchaus Spaß mit dem Spiel.

    0

Hinterlasse eine Antwort