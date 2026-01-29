GreedFall II: The Dying World: Neues Behind‑the‑Scenes‑Video mit Neil Newbon

Astarion‑Darsteller spricht über Antagonist Kurnaz und seine zweite, überraschend humorvolle Rolle in GreedFall II: The Dying World.

NACON und Spiders haben ein neues Behind‑the‑Scenes‑Video zu GreedFall II: The Dying World veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht Schauspieler Neil Newbon, vielen bekannt als Astarion aus Baldur’s Gate 3. Er leiht im kommenden narrative‑RPG dem Hauptantagonisten Kurnaz seine Stimme.

Das Spiel befindet sich derzeit im Early Access auf Steam und erscheint am 10. März 2026 für PC sowie am 12. März 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Newbon beschreibt Kurnaz als kalten, charismatischen und hochintelligenten Manipulator, geprägt von einem ausgeprägten Napoleon‑Komplex und unerschütterlicher Zielstrebigkeit.

Gemeinsam mit Performance Director Damien Goodwin entwickelte er eine Stimme, die zugleich kultiviert wirkt, aber gelegentlich die Herkunft des Charakters durchscheinen lässt.

Als stimmliche Referenz diente unter anderem Jason Isaacs. Wichtig sei ihm gewesen, Kurnaz nicht als überzeichneten Bösewicht darzustellen, sondern als komplexe Figur mit eigener Geschichte.

Spannend ist auch Newbons zweite Rolle im Spiel: Ingo, ein humorvoller, opportunistischer Nebencharakter, der dem Falstaff‑Archetyp aus Shakespeare ähnelt. Für diese Stimme orientierte sich das Team an Peter Ustinov, Sir Ian McKellen und Sir Patrick Stewart.

Newbon betont, wie sehr er es genießt, innerhalb eines Projekts zwei völlig gegensätzliche Figuren zu verkörpern – eine Herausforderung, die ihm neue Perspektiven eröffnet und kreative Freiheiten ermöglicht.