GreedFall II: The Dying World: Neues Video zeigt die abwechslungsreiche Spielwelt

NACON und Spiders Studio präsentieren ein neues Video zu GreedFall: The Dying World, das die vielfältigen Umgebungen zeigt, die in dem narrativen RPG erkundet werden können.

Das Video wird vom musikalischen Hauptthema des Spiels getragen – „From Another World“, komponiert vom renommierten Olivier Derivière (Dying Light: The Beast, A Plague Tale: Requiem) und interpretiert von Linda Olàh. Der Titel ist aktuell im Early Access auf Steam verfügbar und erscheint am 10. März für PC (Steam) und am 12. März für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In GreedFall: The Dying World schlüpfen Spielende in die Rolle von Einheimischen von Teer Fradee, die gewaltsam von der eigenen Insel verschleppt und auf den Kontinent Gacane gebracht werden – die Heimat der Renaigsa („Fremde“ in Yecht Fradi, der Sprache der Einheimischen von Teer Fradee). Im Laufe des Abenteuers gelangen Spielende in den Besitz des Schiffes Constanzia, das als Hauptquartier dient und es ermöglicht, in alle Winkel der weiten und abwechslungsreichen Welt zu reisen.

Einige der wichtigsten erkundbaren Schauplätze im Spiel:

Teer Fradee: Diese üppige Insel ist reich an uralten Schätzen und geheimnisvollen Kreaturen und von großer Spiritualität sowie magischen Phänomenen geprägt. Die Region bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen, von Wäldern über Höhlen, Dörfer und Minen.

Thynia: Ein eher karges Land, reich an Mineralien sowie an antiken Ruinen und Tempeln. Diese Nation wird von der Fraktion der Brückenallianz geführt, die über unbestreitbare militärische Stärke sowie einen technologischen und wissenschaftlichen Vorsprung verfügt.

Olima: Diese kleine Stadt ist ein zentraler Ort in Thynia, in dem Gelehrte und Wissenschaftler umfangreiche Forschungen betreiben. Aufgrund des gigantischen Observatoriums, das über der Stadt thront, trägt sie den Beinamen „Stadt der Sterne“.

Uxantis: Eine Insel, die wegen der sie umgebenden heftigen Strömungen als unzugänglich gilt. Uxantis ist die Heimat der Nauts, einer Gilde, die die Meere beherrscht und als einzige die Seefahrt vollständig gemeistert hat. Hier werden Schiffe gebaut.

Péren: Als ehemalige Hauptstadt der astrianischen Zivilisation wird die Stadt heute von der Händlerkongregation regiert. Gezeichnet von der Malichor-Epidemie – der mysteriösen Seuche, die auf dem Kontinent Gacane wütet – ist Péren zudem Schauplatz zahlreicher politischer Intrigen.