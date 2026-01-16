GreedFall II: The Dying World: Neues Video zur Entstehung der fiktiven Sprache Yecht Fradi

Das neue GreedFall II: The Dying World-Video beleuchtet die Entstehung von Yecht Fradí, der fiktiven Sprache der Einheimischen von Teer Fradee.

NACON und Spiders Studio veröffentlichen heute ein neues Video, das weitere Einblicke in den kreativen Prozess hinter dem narrativen RPG GreedFall II: The Dying World gibt. Das Video beleuchtet die Entstehung von Yecht Fradí, der fiktiven Sprache der Einheimischen von Teer Fradee, in einem Interview mit Antoine Henry, der sie miterschaffen hat. GreedFall II: The Dying World ist derzeit im Early Access auf Steam verfügbar und erscheint 2026 in seiner finalen Version für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Eine Sprache für die Welt von GreedFall erschaffen: Yecht Fradí

Yecht Fradí ist die Sprache der Ureinwohner der Insel Teer Fradee. Sie wurde von Antoine Henry, Linguist und Entwickler fiktiver Sprachen, sowie Jehanne Rousseau, Creative Director und Mitgründerin von Spiders, erschaffen.

Sie ist vom Protokeltischen (Altirisch, Altbretonisch, Gallisch) inspiriert.

Obwohl ursprünglich geplant war, eine reale antike Sprache zu verwenden, entschied man sich schnell dafür, einen fiktiven Dialekt zu entwickeln, um den Anforderungen des Spiels besser gerecht zu werden und die Identität sowie Kultur der Bewohner von Teer Fradee vollständig zur Geltung zu bringen – basierend auf den Wurzeln des Protokeltischen.

Yecht Fradí war bereits im ersten GreedFall präsent, spielt jedoch in GreedFall II: The Dying World eine deutlich zentralere Rolle, da die Spieler diesmal in die Rolle eines Einheimischen von Teer Fradee schlüpfen.

Die Entwicklung einer glaubwürdigen und realistischen Sprache war daher entscheidend, um die Immersion der Spielenden zu gewährleisten und sie während ihres gesamten Abenteuers zu begleiten.

„Die Bewohner von Teer Fradee leben im Einklang mit der Natur, was sich sehr deutlich in ihrer Kultur wiederspiegelt“, sagt Antoine Henry. „Das zeigt sich auch in ihrer Sprache, insbesondere in Redewendungen und Ausrufen. Ein Beispiel ist der Gruß ‚Beurd tír to mad‘, was ‚Möge die Erde dich tragen‘ bedeutet, oder der Ausruf ’nod fradí!‘, der etwa mit ‚Heiliges Baumharz!‘ übersetzt werden kann.“ „Eine fiktive Sprache zu erschaffen ist eine spannende Herausforderung, da man die Elemente bedenken muss, die ein Volk strukturieren und charakterisieren. Und natürlich ist die Herausforderung noch größer, da es sich um ein Videospiel handelt und auch Aussprache und Phonetik perfektioniert werden müssen. Deshalb habe ich eng mit Sprecher und Sprechern zusammengearbeitet, die die Feinheiten dieser Sprache erlernen mussten, um sich auf die Aufnahmesessions vorzubereiten.“

GreedFall II: The Dying World ist ein narratives RPG, das drei Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels ansetzt.

Dieses Mal schlüpfen Spielende in die Rolle von Einheimischen von Teer Fradee, die gewaltsam von ihrer Insel entwurzelt und auf den Kontinent Gacane verschleppt werden – die Heimat der Renaigsa („Fremde“ in Yecht Fradí).

In dieser alten Welt, die sich in einem dauerhaften Zustand des Konflikts befindet und sowohl von der Malchior-Seuche als auch von den politischen Intrigen verschiedener Fraktionen verwüstet wird, müssen sie ihre Freiheit zurückerlangen und ihr eigenes Schicksal schmieden.

Um den dunklen Machenschaften, die den Kontinent bedrohen ein Ende zu setzen, muss sich zusammen mit neu gewonnenen Verbündeten Herausforderungen mit Diplomatie, List oder den eigenen Kampffähigkeiten gestellt werden.

Das Video gibt es hier zu sehen: