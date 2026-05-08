GreedFall II: The Dying World: Peren’s Black Mass DLC enthüllt dunkle Geheimnisse

GreedFall: The Dying World erweitert sich mit dem Peren’s Black Mass DLC und einer neuen düsteren Quest.

GreedFall: The Dying World wird mit dem neuen DLC „Peren’s Black Mass“ um eine düstere Geschichte erweitert, die sich um verbotene Rituale, eine korrumpierte Glaubensgemeinschaft und eine gefährliche Verschwörung dreht.

Das neue Zusatzkapitel ist bereits verfügbar und führt Spieler in eine frische Questreihe, die sich um mysteriöse Ereignisse in der Region Peren dreht. Dort verbreiten sich Gerüchte über sogenannte schwarze Messen, die im Verborgenen stattfinden sollen und auf eine korrumpierte Form des Glaubens hindeuten.

Im Verlauf der Geschichte unterstützen Spieler Kardinal Pius bei der Untersuchung dieser Ereignisse. Dabei gilt es, den Spuren der verdorbenen Rituale zu folgen und ein gefährliches Geheimnis aufzudecken, das tief in die Strukturen von Macht und Religion eingreift.

Neben der neuen Quest enthält das DLC zusätzliche Inhalte in Form eines einzigartigen Outfits sowie einer neuen Waffe, die das Spielerlebnis im erweiterten Abenteuer ergänzt.

GreedFall: The Dying World ist für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich und wird mit diesem DLC um eine weitere narrative Episode ergänzt, die den Fokus auf dunkle Machtstrukturen und moralische Entscheidungen legt.