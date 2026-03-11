GreedFall II: The Dying World: Prequel startet jetzt

Deluxe Edition-Besitzer und Steam-Spieler können GreedFall: The Dying World ab sofort spielen!
- Story & Setting: Das Prequel führt euch auf den Kontinent Gacane, in dem eine mysteriöse Seuche wütet und verschiedene Fraktionen miteinander im Konflikt stehen.
- Spielerentscheidungen: Verbündet euch mit einzelnen Gruppen, gewinnt Gefährten für eure Reise, findet Liebe (oder lasst sie bleiben) und beeinflusst den Verlauf der Geschichte sowie das Schicksal der Welt.
- RPG-Erlebnis: Klassische Rollenspielmechaniken treffen auf moderne Narrative, mit tiefgehenden Dialogen, Erkundung und taktischen Kämpfen.
Erlebt die Vorgeschichte von GreedFall und entdeckt, wie die Ereignisse im Prequel die Geschehnisse des Originals vorbereiten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info ich warte bis zu einem Sale
64 prozent metascore , viel spasss dabei.
Werde wohl auch noch warten mit dem Spiel.
Hätten Sie das Kampfsystem bloß nicht geändert… Das hat die Mängel des Vorgängers etwas ausgekontert.