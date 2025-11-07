GreedFall II: The Dying World: Uprooting-Trailer enthüllt eine neue Reise voller Macht, Verrat und Entdeckung

Der neue Trailer zu GreedFall II: The Dying World zeigt eindrucksvoll die Rückkehr in eine Welt zwischen Magie, Politik und Überleben!

Mit dem neuen Uprooting-Trailer meldet sich GreedFall II: The Dying World eindrucksvoll zurück und eröffnet ein neues Kapitel in der gefeierten Rollenspielreihe.

In GreedFall 2 schlüpft ihr in die Rolle eines Eingeborenen von Teer Fradee, der nach Jahren der Unterdrückung und Gewalt seine Heimat hinter sich lässt, um auf dem Alten Kontinent ein neues Schicksal zu suchen.

Die Welt von GreedFall 2 verspricht erneut eine tiefgehende Mischung aus politischer Intrige, moralischen Entscheidungen und strategischem Kampfgeschehen. Spielerinnen und Spieler können zahlreiche unerforschte Regionen betreten, komplexe Beziehungen aufbauen und den Lauf der Geschichte durch ihre Handlungen beeinflussen.

Das kommende Fantasy-RPG erscheint im ersten Quartal 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC und bietet eine dichte Atmosphäre, eindrucksvolle Charaktere und die unverwechselbare Handschrift der GreedFall-Serie.