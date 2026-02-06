GreedFall II: The Dying World: Vorbestellungen sind ab jetzt möglich

NACON und Spiders Studio geben mit einem neuen Trailer bekannt, dass Vorbestellungen für GreedFall: The Dying World ab jetzt möglich sind. Der Titel erscheint am 10. März für PC (Steam) und am 12. März für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Inhalt der Deluxe Edition

Das komplette Spiel

Neue Inhalte: eine etwa 1,5-stündige Mission, in der die Spieler mysteriöse Schwarze Massen untersuchen, die Zwietracht in der Stadt Peren säen*

Eine Reihe exklusiver Kosmetikartikel, darunter ein komplettes Outfit, das von den Schwarzen Massen inspiriert ist, und ein magischer Ring von Thélème, der Schwarzmagie-Angriffe mit einzigartigen Effekten ermöglicht

Der Original-Soundtrack, komponiert von Olivier Derivière, und ein Artbook, beide im digitalen Format

*Dieser Inhalt wird am 14. Mai 2026 veröffentlicht und kann auch separat erworben werden.

Darüber hinaus erhalten Spieler, die die digitale Deluxe Edition für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S vorbestellt haben, 48 Stunden früher Zugang zum Spiel. Besitzer der physischen Deluxe Edition erhalten zusätzlich zur Standard Edition-Hülle eine exklusive Metallhülle.

Vorbestellungsbonus

Spieler, die die digitale Version von GreedFall: The Dying World (Standard- oder Deluxe-Edition) vorbestellt haben, erhalten ein Kosmetikpaket, mit dem sie ihren Charakter und ihre Begleiter mit exklusiver Kleidung ausstatten können. Es beinhaltet das Outfit der Merchant Congregation und das Outfit der Nauts, zwei Fraktionen, die bereits im ersten Teil von GreedFall auftauchten und deren Geschichte und Bräuche sich auch in ihrer ikonischen Kleidung widerspiegeln.

In GreedFall: The Dying World tauchen die Spieler in eine Welt ein, die von Krieg und politischen Intrigen zerrissen ist. Sie schlüpfen in die Rolle eines Einheimischen von Teer Fradee, der von seiner Insel vertrieben wurde und nun für seine Freiheit kämpfen muss.

Getreu der RPG-DNA des ersten GreedFall lädt dieser neue Teil die Spieler dazu ein, ihr eigenes Schicksal zu schmieden – durch die Entscheidungen, vor denen sie stehen, die Art und Weise, wie sie mit jeder Situation und Quest umgehen, aber auch durch die Beziehungen, die sie zu ihren Begleiter aufbauen, die zu Waffenbrüdern und -schwestern, Rival, Freund oder sogar Seelenverwandten werden können.

Jede Entscheidung prägt das Schicksal ihrer Reise und trägt dazu bei, das Abenteuer zu einer wirklich einzigartigen Geschichte zu machen.

GreedFall: The Dying World ist bereits im Early Access auf Steam verfügbar und wird am 10. März 2026 für PC und am 12. März 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.