Green Hell: Erreicht über 12 Millionen verkaufte Einheiten

Der Survival-Titel Green Hell von Creepy Jar hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und wurde inzwischen über 12 Millionen Mal verkauft.
Passend dazu hat das Entwicklerstudio einen neuen Trailer veröffentlicht und sich bei der Community für die langjährige Unterstützung bedankt.
Die Entwicklung des Spiels begann bereits 2016 mit einem kleinen Team und einem frühen Prototyp, bevor sich der Titel über die Jahre zu einem der bekanntesten Survival-Spiele auf dem Markt entwickelte. Seit dem Release der Vollversion wurde das Spiel zudem kontinuierlich mit zahlreichen kostenlosen Updates erweitert.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gut. Dann können Sie es ja jetzt in den Gamepass packen.
Edit: kostet ja nur 20. Wird gekauft.
Als Key für Steam gibt es das Spiel bei offiziellen Shops schon für unter 2€, und auf der Xbox war es zuletzt für circa 6€ zu haben. Ich würde eher auf ein Angebot warten.
War doch im sale letztens für 6.99 oder so
Fand es gut 👍
Glückwunsch zu den Verkaufszahlen, auch wenn ich es nicht kenne. Mag sowieso keine Survivalspiele. ✌🏻
Ich bin einer der Käufer und fands erst ganz cool, aber der 12 mio. Blutegel, den ich mir aus dem Arm (oder Bein, kein Plan) pulen musste, hat mir schlussendlich den Rest gegeben.
Beeindruckender Meilenstein, für mich ist das allerdings nichts.