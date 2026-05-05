Green Hell: Erreicht über 12 Millionen verkaufte Einheiten

Der Survival-Titel Green Hell von Creepy Jar hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und wurde inzwischen über 12 Millionen Mal verkauft.

Passend dazu hat das Entwicklerstudio einen neuen Trailer veröffentlicht und sich bei der Community für die langjährige Unterstützung bedankt.

Die Entwicklung des Spiels begann bereits 2016 mit einem kleinen Team und einem frühen Prototyp, bevor sich der Titel über die Jahre zu einem der bekanntesten Survival-Spiele auf dem Markt entwickelte. Seit dem Release der Vollversion wurde das Spiel zudem kontinuierlich mit zahlreichen kostenlosen Updates erweitert.