Green Hell: Spirits of Amazonia für Xbox angekündigt

Die Handlung verdichtet sich, als Jake in Teil 2 der Vorgeschichte von Green Hell Spirits of Amazonia, auf einen neuen Stamm trifft

Die fesselnde Vorgeschichte zu Green Hell Spirits of Amazonia startete bereits am 28. Januar auf dem PC und seitdem warten die Fans sehnsüchtig darauf zu erfahren, wie es weitergeht! Zum Glück für sie kündigt Creepy Jar an, dass Spirits of Amazonia Part 2 als weiteres kostenloses Update für die PC-Version des Spiels am 22. Juni erscheinen wird.

Diese völlig neue Geschichte entführt euch in den Amazonas vor den Ereignissen des ursprünglichen Story-Modus und neben dem neuen Abenteuer kommt eine aktualisierte Karte, neue Quests und mehr!

In Teil 1 der Erweiterung Spirits of Amazonia schlüpften die Spieler wieder in die Rolle des Hauptprotagonisten Jake, der sich zum ersten Mal mit einem Amazonas-Stamm anfreundete. In Teil 2 wird die begonnene Reise mit weiteren Inhalten fortgesetzt, von interessanten neuen Stammeslegenden über neue Tiere bis hin zu komplett überarbeiteten Kartenbereichen.

Amazonia Teil 2 Eigenschaften:

Brandneue Stammeslegenden

Überarbeitete Kartenbereiche, die zeigen, wie sie vor den Ereignissen des Basis-Story-Modus der Grünen Hölle aussahen

Ein neuer Jägerstamm, die Un’garaca und neue Aktivitäten wie Heilen und Trommeln

Ein gefährlicher neuer Feind

Feinde aufgepasst! Jake kann jetzt eine böse zweihändige Axt ausrüsten

Neue Tiere, der schwarze Panther und der kleine Tapir

Green Hell Spirits of Amazonia wird zu einem späteren Zeitpunkt als kostenloses Update für Xbox erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bisher noch nicht.