Grid Force: Mask of the Goddess: Spielbare Xbox-Demo zum Bullet Hell-Rollenspiel verfügbar

Zum Bullet Hell-Rollenspiel Grid Force: Mask of the Goddess steht auf Xbox-Konsolen eine Demo zum Download befreit.

In Grid Force: Mask of the Goddess stehen blitzschnelle Kämpfe und eine tiefgründige Handlung im Vordergrund. Einen Vorgeschmack darauf erhaltet ihr jetzt in einer Demo, die ihr über den Microsoft Store für Xbox Series X|S und Xbox One herunterladen könnt.

Erobert das Raster in rasanten Echtzeitkämpfen, führt verheerende Angriffe auf eure Feinde aus, reflektiert ihre eigenen zurück und wechselt schnell zwischen euren Heldinnen, um im Kampf im Vorteil zu sein.

Begleitet Donna auf ihrer Reise durch die Welt von Gora, trefft schwere Entscheidungen, die den Verlauf ihrer Geschichte verändern, bringt die Göttinnen zur Strecke und rettet die Zukunft.