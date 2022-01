GRID Legends: 40 Minuten Gameplay aus dem Story-Modus

Autor:, in / GRID Legends

Mit dem kommenden GRID Legends versprechen Codemasters und EA einen neuen Story-Modus, wie ihn die Rennspiel-Serie in der Vergangenheit noch nicht hatte. Driven to Glory war bisher ein Geheimnis, aber EA hat jetzt ein neues, 40 Minuten langes Gameplay-Video dazu veröffentlicht.

Neben jeder Menge Rennen, Fahrzeugen, zeigt das Video Zwischensequenzen aus Driven to Glory und was die Spieler von diesem Modus in Bezug auf den Erzählstil erwarten können.

Schaut euch dazu 40 Minuten Gameplay aus dem Story-Modus von GRID Legends an:

GRID Legends erscheint am 25. Februar 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC.