GRID Legends: Brennendes Gummi im neuen Gameplay-Video

In GRID Legends könnt ihr zur Legende werden! In actiongeladenen „Wheel to Wheel“-Fahrten auf den heißesten Tracks, untermalt von getriebener Musik, müsst ihr beweisen, dass das Zeug zur Legende habt. Spürt das Gefühl, mit rasantem Tempo durch die Kurven zu driften, während euch euer Nemesis am Heck klebt.

Doch bis zum Legenden-Status ist es ein langer Weg. Ihr startet als Rookie und müsst euch in einem kleinen Team nach oben arbeiten. Unterwegs werdet ihr euren Rivalen in spannenden Fights gegenüberstehen und müsst beweisen, dass ihr Benzin im Blut habt.

Ihr habt Freunde, gegen die ihr schon immer fahren wolltet, um euer Talent zu beweisen? Dann macht dies in aufregenden Events. Fahrt Spoiler an Spoiler in aufregenden Städten gegeneinander und beweist, wie schnell ihr seid.

Im neusten Video zeigen wir euch einen Teil der Karriere, die ihr bestreiten könnt. Startet eure Motoren und lasst es qualmen in Codemasters neustem Racing-Erlebnis und werdet zur Legende auf dem Grid. GRID Legends ist ab sofort via Cloud im Xbox Game Pass Abo enthalten.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.