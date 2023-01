GRID Legends: Letzte Erweiterung Winter Bash veröffentlicht

Codemasters und Electronic Arts veröffentlichen heute Winter Bash, die vierte und letzte Erweiterung für GRID Legends.

Dieses schneegefüllte Update lädt Spieler dazu ein, Ajeet Singh, den geliebten Mechaniker aus der Driven to Glory-Story, bei seiner ganz eigenen Winterfeier zu begleiten, bei der schnelle Autos und aufregende Rennen im Mittelpunkt stehen.

Das Update bietet drei aufregende neue Fahrzeuge, acht Story-Events und neue Punkt-zu-Punkt-Driftstrecken, die die Spielenden in diesem Winter herausfordern.

Den Trailer gibt es hier zu sehen:

Dieser DLC bietet eine Vielzahl von spannenden Events mit Hochgeschwindigkeitsrennen bei saisonalen Wetterbedingungen. Spieler werden mit dem kultigen Protagonisten von Driven to Glory, Valentin Manzi, wiedervereint sein und sich auf den fünf neuen, schneebedeckten Okutama-Sprint-Strecken in authentische Rennaction stürzen. 45 bestehende Strecken wurden ebenfalls aktualisiert, um Boost-Gates und Rampen über den Race Creator zu ermöglichen.

Drei neue Fahrzeuge wurden der bereits umfangreichen Liste von GRID Legends hinzugefügt: die klassische SRT Viper GTS-R, die als „Drift Tuned“-Variante zurückkehrt, das BMW 2002 TII Race Car und der furchterregende Bugatti Bolide, der in GRID Legends sein Videospieldebüt gibt.

Neue gesponserte Karriere-Events und eine Vielzahl von Icons, Lackierungen und Bannern für die Anpassung im Spiel sind ebenfalls in diesem Paket enthalten.

„Die Weihnachtssaison mag zu Ende sein, aber die Party hat in GRID Legends erst begonnen. Mehr Strecken, Boosts, Rampen und Spaß, darum geht es in diesem letzten DLC“, so Paul Lovell, Senior Games Designer bei Codemasters. „Haltet Ausschau nach den Team-Lackierungen aus dem Story-Modus von Driven to Glory, die jetzt für alle Spieler verfügbar sind, und macht mit.“