GRID Legends: Story-basierter Multiplayer-Rennmodus veröffentlicht

Codemasters und Electronic Arts veröffentlichen „Enduring Spirit“, einen neuen Multi-Klassen-Ausdauer-Rennspielmodus für GRID Legends. Der storybasierte und plattformübergreifende Multiplayer-DLC führt eine neue Spieldynamik ein, bei der Fahrer in einem Langstrecken-Rennformat antreten und ihr Können sowie ihre Ausdauer unter Beweis stellen.

Auf der Strecke des Fuji Speedway können Spieler mit vier neuen Autos um Ruhm und Ehre kämpfen, während sie diesen legendären Ort und seine vier neuen Strecken befahren.

Den Trailer gibt es hier zu sehen:

Der neue Spielmodus lädt Fans dazu ein, als „Driven to Glory“-Charakter und Wunderkind Lara Carvalho an der Seite von Rennfahrer-Draufgängerin Yume Tanaka beim ersten Seneca „GRID of Legends“-Turnier zu fahren. Die Geschichte wird sich über acht thematische Story-Erlebnisse und Story-Events entwickeln. Um den Sieg zu erringen, müssen Spieler die Hitze aushalten und Balance sowie Harmonie finden.

Dieser Modus steigert die Spannung und ermöglicht es Fans, längere Rennen in bis zu fünf Klassen gleichzeitig zu fahren.

Zu den vier neuen Fahrzeugen, die die vielseitige Liste ergänzen, gehören leistungsstarke Monster wie der Bentley Speed 8, der Bentley Continental GT3, der BMW V12 LMR sowie der flinke und wendige Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei. Drei neue gesponserte Karriere-Events und eine Vielzahl von Icons, Motiven und Bannern für die Verwendung im Spiel werden ebenfalls in diesem Paket enthalten sein.

„Langstreckenrennen sind eines der herausforderndsten und unberechenbarsten Motorsportformate und verlangen von Fahrer, dass sie eins mit dem Auto sind“, sagt Paul Lovell, Senior Games Designer bei Codemasters. „Wir freuen uns darauf, dies in unserem neuen DLC zusammen mit der legendären Fuji Speedway-Strecke zum Leben zu erwecken. Mit Hochgeschwindigkeitsgeraden und technisch anspruchsvollen Kurven sind wir sicher, dass es den Fans Spaß machen wird, sich mit Freunden zu messen und in den Ausläufern des Mount Fuji den Sieg zu erringen.“

Das neue Enduring-Spirit-Pack von GRID Legends ist ab heute für Xbox Series X|S und PlayStation 5 sowie für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Besitzer der Deluxe Edition (Deluxe Upgrade) erhalten sofortigen Zugang hierzu.

Die Online-Multiplayer-Interaktion von Enduring Spirit ermöglicht es Spieler, ihre Freunde herauszufordern, die die Inhalte des Packs kostenlos spielen können, und ihnen auf der Strecke zu zeigen, was in ihnen steckt.

Im Vorfeld der gruseligen Jahreszeit wird GRID Legends ab heute bis zum 6. November ein spezielles Halloween-Event für alle Spieler veranstalten. In London, umgeben von grünem Nebel und eingetaucht in eine schaurige Atmosphäre, werden Fans, die das vorgeschlagene Fünf-Runden-Rennen mit der Cobra Cup-Fahrzeugklasse absolvieren, mit fünf von Halloween inspirierten Fahrzeugmustern belohnt.

GRID Legends ist dank EA Play mit einer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft im Abo spielbar.