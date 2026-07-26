Grim Dawn: Fangs of Asterkarn: Riesiger DLC ist da – Xbox-Version folgt voraussichtlich im August

Grim Dawn ist zurück: Die größte Erweiterung aller Zeiten macht das ARPG noch einmal 32 Prozent größer.

Fast zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release wächst Grim Dawn noch einmal gewaltig.

Mit Fangs of Asterkarn ist die bislang größte Erweiterung des gefeierten Action-RPGs für PC erschienen und vergrößert dessen Spielwelt um satte 32 Prozent. Xbox-Spieler müssen sich dagegen noch etwas gedulden.

Fangs of Asterkarn ist seit dem 23. Juli 2026 für Steam und GOG erhältlich und kostet 18,99 US-Dollar. Die Xbox-Version folgt mit Verzögerung und wird von Crate Entertainment derzeit voraussichtlich für August angepeilt.

Parallel dazu wurde das große Update 1.3.0 für Grim Dawn veröffentlicht. Die darin enthaltenen Quality-of-Life-Verbesserungen stehen auf allen Plattformen einschließlich Xbox zur Verfügung und setzen den Kauf der Erweiterung nicht voraus.

Die größte Erweiterung in der Geschichte von Grim Dawn

Crate Entertainment bezeichnet Fangs of Asterkarn als die bislang größte Erweiterung für Grim Dawn. Die neue Region vergrößert die gesamte Spielwelt um 32 Prozent und erreicht für sich genommen mehr als 80 Prozent der Größe des ursprünglichen Hauptspiels.

Die Reise führt Spieler in den Westen nach Asterkarn. Dort warten schneebedeckte Berggipfel, gefrorene Höhlen, alte Waldtäler und heiße Quellen. Gleichzeitig rückt das Volk der Kurn und dessen dunkle Vergangenheit in den Mittelpunkt der neuen Geschichte.

Mit der Erweiterung kommen außerdem drei neue Fraktionen, zusätzliche Gegner und Superbosse sowie neue Nemesis-Bosse für bereits bestehende Fraktionen hinzu. Fünf neue Archetypen für Heldenmonster tauchen zudem in der gesamten Welt von Cairn auf.

Berserker bringt Gestaltwandlung ins ARPG

Eine der größten spielerischen Neuerungen ist die zehnte Mastery. Der Berserker kann sich in wilde, bestienartige Formen verwandeln und erweitert die Anzahl möglicher Mastery-Kombinationen auf insgesamt 45.

Auch die Charakterentwicklung und Ausrüstung werden ausgebaut. Hunderte neue Monster Infrequents, epische Gegenstände und einzigartige legendäre Items können erbeutet werden.

Mit dem Awakening- und Ascension-System lassen sich bestimmte Gegenstände darüber hinaus zu mächtigeren Varianten weiterentwickeln. Die neue Affix Transmutation ermöglicht es wiederum, Eigenschaften seltener und magischer Gegenstände neu auszuwürfeln.

Selbst Tränke können mit Fangs of Asterkarn stärker an den eigenen Spielstil angepasst werden und beispielsweise Vitalität wiederherstellen oder besondere Buffs gewähren.

Neuer Spielmodus und mehr Endgame-Inhalte

Für erfahrene Spieler führt die Erweiterung den Ascendant Game Mode ein. Dieser verwandelt die Kampagnenwelt in eine deutlich anspruchsvollere Herausforderung mit entsprechend aufgewerteten Dungeons und Bosskämpfen.

Auch bestehende Endgame-Inhalte wachsen weiter. Das Crucible erhält 30 zusätzliche Wellen, setzt dafür allerdings den entsprechenden Crucible-DLC voraus. Für Shattered Realm kommen neue Regionen und Boss-Arenen hinzu.

Zwei weitere Roguelike-Dungeons sind ebenfalls geplant. Diese sollen nach dem Release über kostenlose Content-Updates für Besitzer von Fangs of Asterkarn nachgereicht werden.

Auf dem PC ist das neue Kapitel damit bereits eröffnet. Fangs of Asterkarn soll voraussichtlich im August 2026 auch für Xbox erscheinen, einen konkreten Termin hat Crate Entertainment bislang nicht genannt.