GRIME II erhält mit der Definitive Edition eine Retail-Veröffentlichung für moderne Konsolen im Herbst 2026.

Mit der GRIME II Definitive Edition erhält das kommende Metroidvania von Clover Bite eine klassische Retail-Veröffentlichung für aktuelle Konsolen. Microids bringt das Spiel am 15. September 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series, inklusive physischer Sammler-Inhalte für Fans des surrealen Action-Abenteuers.

Die neue Edition erweitert das ursprünglich digitale Konzept um eine physische Version, die sich klar an Sammler und Genre-Fans richtet. Neben dem Hauptspiel enthält die Retail-Fassung zusätzliche Inhalte wie eine reversible Cover-Inlay, drei Boss-Karten sowie eine Mini-Weltkarte als Poster.

Ein neues Kapitel im GRIME-Universum

In GRIME II übernehmen Spieler erneut die Rolle eines sogenannten „Formless“ – einer Art Wesen, das gegnerische Formen absorbieren und als sogenannte „Molds“ wieder einsetzen kann. Das Gameplay setzt stark auf diese Mechanik, bei der besiegte Gegner nicht nur verschwinden, sondern aktiv in neue Fähigkeiten umgewandelt werden.

Die Welt des Spiels bleibt dem surrealen Stil des Vorgängers treu und führt Spieler in eine neue, fremdartige Umgebung, in der organische und abstrakte Strukturen miteinander verschmelzen. Unterschiedliche Kulturen, Charaktere und Regionen sorgen dabei für eine stark variierende Spielwelt.

Gameplay-Fokus: Formen, Parieren und Umwelt

Ein zentrales Element bleibt das flexible Kampfsystem. Spieler können:

gegnerische Formen absorbieren und als Molds einsetzen

Angriffe parieren oder Gegner mit Tentakel-Mechaniken greifen

die Umgebung aktiv im Kampf nutzen

über 30 Waffen, 60 Rüstungen und 12 Fähigkeiten kombinieren

Besonders die sogenannte „Environmental Combat“-Mechanik sorgt dafür, dass Kämpfe nicht isoliert stattfinden, sondern eng mit der Umgebung verknüpft sind. Gegner können ebenso Elemente der Welt nutzen wie der Spieler selbst.

Die GRIME II Definitive Edition erscheint am 15. September 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Damit erweitert sich der ursprünglich digitale Titel um eine physische Version, die sowohl neue Spieler als auch Sammler ansprechen soll.

Mit der Definitive Edition erhält GRIME II eine zusätzliche Veröffentlichungsform, die das Spiel stärker im Konsolenmarkt positioniert. Besonders die Kombination aus physischem Sammlerpaket und dem surrealen Metroidvania-Gameplay dürfte für Genre-Fans interessant sein, die den Titel in ihrer Sammlung haben möchten.