GRIME II: Erscheint am 31. März für Xbox Series X|S, PS5 und PC

Grime II startet Ende März und erweitert das Metroidvania mit neuen Fähigkeiten und einer düsteren Welt.

GRIME II erscheint am 31. März 2026 und bringt das düstere Action-Adventure-Metroidvania auf Konsolen und PC. Damit feiert der Nachfolger des gefeierten Originals von 2021 sein Debüt auf einer größeren Plattformbasis.

Der Titel wird von Clover Bite entwickelt und von Kwalee veröffentlicht. Spieler erwarten eine neue, unheimliche Welt mit ungewöhnlichen Schauplätzen und kreativen Designs, die das Universum des Vorgängers weiter ausbauen.

In GRIME II übernehmt ihr die Rolle eines „Formlosen“, der besiegte Gegner absorbiert und ihre Formen als sogenannte „Molds“ nutzt. Diese Fähigkeiten kommen sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung zum Einsatz und eröffnen zahlreiche taktische Möglichkeiten.

Das Kampfsystem setzt erneut auf präzises Timing mit Paraden und Spezialfähigkeiten, während auch die Umgebung aktiv in Kämpfe eingebunden werden kann. Gleichzeitig verspricht das Spiel eine lebendige Welt mit eigenen Kulturen, Charakteren und versteckten Pfaden.

Ein neuer Trailer zeigt bereits erste Eindrücke der Spielwelt sowie der erweiterten Fähigkeiten und Bosskämpfe.