GRIME II: Erscheint am 31. März für Xbox Series X|S, PS5 und PC

GRIME II erscheint am 31. März 2026 und bringt das düstere Action-Adventure-Metroidvania auf Konsolen und PC. Damit feiert der Nachfolger des gefeierten Originals von 2021 sein Debüt auf einer größeren Plattformbasis.
Der Titel wird von Clover Bite entwickelt und von Kwalee veröffentlicht. Spieler erwarten eine neue, unheimliche Welt mit ungewöhnlichen Schauplätzen und kreativen Designs, die das Universum des Vorgängers weiter ausbauen.
In GRIME II übernehmt ihr die Rolle eines „Formlosen“, der besiegte Gegner absorbiert und ihre Formen als sogenannte „Molds“ nutzt. Diese Fähigkeiten kommen sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung zum Einsatz und eröffnen zahlreiche taktische Möglichkeiten.
Das Kampfsystem setzt erneut auf präzises Timing mit Paraden und Spezialfähigkeiten, während auch die Umgebung aktiv in Kämpfe eingebunden werden kann. Gleichzeitig verspricht das Spiel eine lebendige Welt mit eigenen Kulturen, Charakteren und versteckten Pfaden.
Ein neuer Trailer zeigt bereits erste Eindrücke der Spielwelt sowie der erweiterten Fähigkeiten und Bosskämpfe.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lässt mich kalt, es kommen einfach zu viele Metroidvanias raus.
Hab Teil 1seit Ewigkeiten in der Wunschliste. Der Preis und mein gesunkenes Interesse an MVs sind bisher leider noch nicht zusammengekommen.
Nach MIO hab ich erstmal keine Lust mehr auf das Genre.Das spiel hat mich manchmal zur Verzweiflung gebracht.
Was ist MIO?
MIO: Memories in Orbit
Ein sehr gutes und schönes Metroidvania aber manche Sprungpassagen und Bosse sind zum verzweifeln 🙈
Ist zurzeit im Gamepass 🙂
Is nichts für mich 😅✌🏻 danke für die Info
Überhaupt nicht mein Genre
Kommt auf meine Wunschliste. Ich mag das Genre sehr. Jedoch der erste Teil ist an mir vorbei gegangen.
Ich habe Teil 1 nur angespielt – ich mochte den Stil aber ich kam einfach nicht rein.
Gabs im Epic Store vor nem Jahr oder so umsonst.
Wollte immer bei der Xbox Version noch zugreifen, aber in den Sales war sie einfach zu teuer. Von daher warte ich nicht unbedingt auf den Nachfolger.