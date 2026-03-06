Grind Survivors: Action-Roguelite startet bald auf PC & Konsolen

Schon bald müsst ihr euch gegen unaufhaltsame Dämonenhorden behaupten. Der Wiesbadener Indie-Publisher Assemble Entertainment und das ukrainische Entwicklerstudio Pushka Studios haben den Release ihres Action-Roguelites Grind Survivors angekündigt.

Das Spiel erscheint am 16. März 2026 für PC (Steam und GOG) sowie für Xbox Series X/S und PlayStation 5. Während die PC-Version für 12,99 Euro angeboten wird, kostet die Konsolenfassung 14,99 Euro.

Der Titel wurde über ein Jahr hinweg gemeinsam mit der Community weiterentwickelt. Playtests und eine viel gespielte Demo lieferten dabei umfangreiches Feedback, das nun in die finale Version eingeflossen ist.

Chaotische Kämpfe gegen Dämonenhorden

In Grind Survivors übernehmt ihr die Rolle eines schwer gepanzerten Dämonenjägers. Eure Aufgabe ist simpel, aber alles andere als leicht: Überlebt gegen immer neue Wellen höllischer Kreaturen.

Jeder Durchlauf entwickelt sich zu einem intensiven Kugelhagel. Während ihr euch durch die Gegnerhorden kämpft, sammelt ihr neue Waffen, entdeckt seltene Ausrüstung und verbessert eure Builds stetig weiter.

Immer neue Builds und zerstörte Welten

Die Kämpfe führen euch durch verschiedene Biome, die jeweils ihre eigene Atmosphäre mitbringen. Von zerstörten Städten über brennende Wälder bis hin zu düsteren, höllischen Landschaften erwartet euch eine Welt kurz vor der Apokalypse.

Wer nach zahlreichen Runs noch nicht genug hat, kann sich im Endless Mode beweisen. Dort treibt ihr eure Builds immer weiter an ihre Grenzen und stellt euch endlosen Dämonenhorden.

Grind Survivors

Action-Roguelite mit Bullet-Hell-Gefechten

Loot-Shooter-Mechaniken und Build-System

Verschiedene Biome mit steigender Schwierigkeit

Endless Mode für endlose Runs

Grind Survivors erscheint am 16. März 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.