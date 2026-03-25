Grind Survivors: Bullet-Hell Action pur im Gameplay-Video

Ein Gameplay-Video zu Grind Survivors gewährt Einblicke in das erste Biom und präsentiert intensives Bullet-Hell-Gameplay auf der Xbox Series X.

Ein Bildschirm voller Projektilen, Gegnerwellen und permanenter Bewegung – genau das erwartet Spieler in Grind Survivors.

Ein aktuelles Gameplay-Video von uns zeigt euch nun das erste Biom und gibt einen Eindruck davon, wie intensiv das Spielerlebnis auf der Xbox Series X ausfällt.

Wir quatschen auch nicht lange rum, hier ist das Video. Ach ja, ein Abo wäre mega! Wer von euch ist mega?