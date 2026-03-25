Grind Survivors: Bullet-Hell Action pur im Gameplay-Video

Ein Bildschirm voller Projektilen, Gegnerwellen und permanenter Bewegung – genau das erwartet Spieler in Grind Survivors.
Ein aktuelles Gameplay-Video von uns zeigt euch nun das erste Biom und gibt einen Eindruck davon, wie intensiv das Spielerlebnis auf der Xbox Series X ausfällt.
Wir quatschen auch nicht lange rum, hier ist das Video. Ach ja, ein Abo wäre mega! Wer von euch ist mega?
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das sieht halt leider auch wieder so aus wie ein typisches Mobile Game.
Bei sowas bin ich immer raus, ist nix für mich.
würd ich mir auf den ersten Blick nicht kaufen, 1A GamePass Kandidat ..
hätte Vampire Survivers auch nicht gekauft und alle DLCs ungesehen.. wenn ich es vorher nicht durch den GP anspielen hätte können.
ich würde mir das hier schon gerne mal anschauen. aber nicht direkt kaufen deswegen.
Scheint ganz ok zu sein, mag ja diese Vampire Survivors artigen Spiele, aber auf Dauer sieht das schon stressig aus.
Sieht nach Spaß aus, für ne Weile 😅✌🏻
Sieht nach Stress für einen „alten“ Mann wie mich aus… da lass ich die Finger von ^^
Sieht schon cool aus, würd ich zocken.
Sieht nach kurzweiligen spass aus.
Die 45 Minuten Testversion im Store macht schon laune. ich warte auf einen Preis unter 10€. Dann schlage ich vielleicht zu. Oder aus dem isländischen Store halt