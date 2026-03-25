Grind Survivors: Bullet-Hell Action pur im Gameplay-Video

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Image: Assemble Entertainment

Ein Gameplay-Video zu Grind Survivors gewährt Einblicke in das erste Biom und präsentiert intensives Bullet-Hell-Gameplay auf der Xbox Series X.

Ein Bildschirm voller Projektilen, Gegnerwellen und permanenter Bewegung – genau das erwartet Spieler in Grind Survivors.

Ein aktuelles Gameplay-Video von uns zeigt euch nun das erste Biom und gibt einen Eindruck davon, wie intensiv das Spielerlebnis auf der Xbox Series X ausfällt.

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8 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 198335 XP Grub Killer God | 25.03.2026 - 10:05 Uhr

    Das sieht halt leider auch wieder so aus wie ein typisches Mobile Game.
    Bei sowas bin ich immer raus, ist nix für mich.

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  2. dancingdragon75 210085 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.03.2026 - 10:19 Uhr

    würd ich mir auf den ersten Blick nicht kaufen, 1A GamePass Kandidat ..

    hätte Vampire Survivers auch nicht gekauft und alle DLCs ungesehen.. wenn ich es vorher nicht durch den GP anspielen hätte können.

    ich würde mir das hier schon gerne mal anschauen. aber nicht direkt kaufen deswegen.

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  3. Katanameister 366180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.03.2026 - 10:36 Uhr

    Scheint ganz ok zu sein, mag ja diese Vampire Survivors artigen Spiele, aber auf Dauer sieht das schon stressig aus.

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  5. mAsTeR OuTi 103300 XP Elite User | 25.03.2026 - 11:12 Uhr

    Sieht nach Stress für einen „alten“ Mann wie mich aus… da lass ich die Finger von ^^

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  8. Prozac 3050 XP Beginner Level 2 | 25.03.2026 - 14:00 Uhr

    Die 45 Minuten Testversion im Store macht schon laune. ich warte auf einen Preis unter 10€. Dann schlage ich vielleicht zu. Oder aus dem isländischen Store halt

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