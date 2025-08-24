Grind Survivors: Bullet Hell trifft Loot-Wahnsinn

Der Wiesbadener Indie-Publisher Assemble Entertainment hat die Entwicklung von Grind Survivors bekannt gegeben!

Der Wiesbadener Indie-Publisher Assemble Entertainment und das ukrainische Entwicklerstudio Pushka Studios haben heute mit Grind Survivors ein brandneues Indie-Action-Roguelike enthüllt.

Präsentiert wurde der Titel live beim gamescom awesome indies showcase. Ab sofort können Spieler im Steam Playtest selbst in die Hölle abtauchen und erste Waffen looten.

Der volle Release für PC und Konsolen ist für 2026 geplant.

Bullet Hell trifft Loot-Wahnsinn: In Grind Survivors treten die Spieler als schwer gepanzerte Dämonenjäger gegen endlose Wellen von Höllenkreaturen an.

Jeder Run ist ein Mix aus explosiven Bullet-Hell-Gefechten, prozedural generierten Waffen und riskantem Crafting in der Schmiede – dem Ort, an dem Waffen verschmolzen, neu ausgewürfelt oder zerstört werden, um an ultimative Power zu gelangen.

„Grind Survivors nimmt das Survivors-Genre und macht es extremer: mehr Action, mehr Chaos, mehr Loot,“ sagt Kirill Mukhin von Pushka Studios. „Es ist unser erstes eigenes Spiel und wir stecken all unsere Leidenschaft hinein, unvergessliche Momente zu erschaffen.“