Grind Survivors: Zeigt im Release-Trailer brutales Roguelike-Chaos

Der Release-Trailer zu Grind Survivors zeigt rasante Kämpfe gegen endlose Dämonenhorden.

Zu Grind Survivors wurde ein neuer Release-Trailer veröffentlicht, der euch einen Blick auf das actionreiche Roguelike mit intensiven Kämpfen gegen Dämonenhorden gewährt.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle mächtiger Dämonenjäger, die sich in einer verbrannten Welt gegen endlose Wellen höllischer Kreaturen behaupten müssen. Dabei erwarten euch schnelle Bullet-Hell-Gefechte, bei denen ihr euch durch riesige Gegnerhorden kämpft.

Das Gameplay kombiniert klassisches Survivor-Prinzip mit Roguelike-Elementen. Während eurer Runs sammelt ihr neue Waffen, Ausrüstung und zufällig generierten Loot, um euren Charakter immer weiter zu verbessern.

Besonders im Fokus stehen dynamische Builds, mit denen ihr eure Dämonenjäger individuell anpassen könnt. Jede Runde verläuft anders, da Gegner, Waffen und Belohnungen prozedural generiert werden.

Grind Survivors ist ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich.