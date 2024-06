Grit and Valor – 1949: Dieselpunk-Roguelite spielt in alternativem Europa

Storyline und Herausforderungen des alternativen Dieselpunk-Videospiels Grit and Valor – 1949 in neuen Videos vorgestellt.

Megabit, der neue Publishing-Arm von Aonic, der die 1st- und 3rd-Party-Videospielstudios des Unternehmens unterstützt, enthüllte zwei brandneue Video-Assets für Grit and Valor – 1949 vom Liverpooler Entwickler Milky Tea.

Grit and Valor – 1949 wird im Jahr 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht.

Das brandneue Gameplay wurde während des Guerilla Collective Showcase enthüllt und gab den Spielern einen tieferen Einblick in die Geschichte sowie einen Blick auf einige der Taktiken und Ziele, die sie im Spiel verfolgen werden.

Werden die Spieler bereit sein, das Kommando über ihr Mech Squad zu übernehmen?

Ein zusätzlicher Bonus ist ein actiongeladener Gameplay-Trailer, der während der 10th Anniversary PC Gaming Show gezeigt wurde und die Herausforderungen unterstreicht, denen sich die Spieler stellen müssen, wenn sie den Kampf gegen die bösen Achsenmächte aufnehmen.

Gameplay-Video:

PC-Gaming Show Trailer:

Grit and Valor – 1949 ist ein Dieselpunk-Echtzeit-Taktik-Roguelite, das in einem alternativen Europa spielt, in dem der Zweite Weltkrieg tobt und die böse Achse den Kontinent kontrolliert.

Als letzte Hoffnung, diesen brutalen Konflikt zu beenden, müssen sich die Spieler dem Widerstand anschließen und ein EMP-Gerät in das Herz des feindlichen Territoriums eskortieren und dessen Mech-Produktions- und Kommunikationszentrale – den Maschinenturm – zerstören.

Grit and Valor ist in vier verschiedenen Regionen angesiedelt, jede mit einzigartigen Spielmechaniken, Herausforderungen und einer Vielzahl von zufällig generierten Schlachtfeldern, die es zu bewältigen gilt.

Mit ihrem Elite-Mech-Team müssen die Spieler das Kommandofahrzeug beschützen und einen EMP in das Herz des Feindes eskortieren.

In jeder Mission müssen die Spieler Ziele erfüllen und gegen Horden von Feinden überleben, während sie das Terrain und die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen und feindliche Schwächen ausnutzen, um den Sieg zu sichern.

In fesselnder taktischer Echtzeit-Action müssen die Spieler ihren Mech-Trupp für jede Mission passend konfigurieren und schnell denken, um zu überleben, und nach jedem erfolgreichen Lauf die richtigen Kräfte, Piloten und Upgrades einsetzen, um den Sieg zu sichern.

In Kombination mit der Wiederspielbarkeit von Roguelite gleicht kein Durchgang in Grit and Valor – 1949 dem anderen, so dass jedes Schlachtfeld so tödlich und unvorhersehbar ist wie das letzte.