Ground Zero: Survival-Horror in zerstörtem Südkorea gestartet

Ground Zero ist ab sofort verfügbar und startet als Retro-Survival-Horror-Erlebnis in einem postapokalyptischen Südkorea. Der Titel versetzt Spieler in eine Welt, die nach einem verheerenden Meteoriteneinschlag komplett zerstört wurde.
Im Mittelpunkt steht die Erkundung einer Ruinenlandschaft, in der nahezu jedes Lebewesen durch den Einschlag in monströse Kreaturen verwandelt wurde. Spieler müssen kämpfen, Rätsel lösen und ihre Ausrüstung kontinuierlich verbessern, während jede Ressource entscheidend für das Überleben ist.
Ground Zero setzt dabei auf klassische Survival-Horror-Elemente und kombiniert sie mit einem Retro-Stil, der die bedrohliche Atmosphäre zusätzlich verstärkt. Besonders das Ressourcenmanagement spielt eine zentrale Rolle, da jede Kugel zählt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hatte ich schon auf die Wunchliste gepackt, wollte aber noch dazu Wertungen sehen.
Läuft wohl auf der Grafikengine vom (Ur-) Code Veronica X. 😜
Mir gefällt der Look. Mal schauen ob man dazu was findet wie es sich spielt.
Ist wohl nicht auf Xbox PC verfuegbar oder? Eine Frage an das XD Team, vermerkt ihr das irgendwo wenn zb ein Game auch auf Xbox PC verfuegbar ist?
Da kommt direkt die Nostalgie raus, könnte aber optisch besser aussehen.
Nehme ich evtl. mal günstig mit.
Das finde ich nicht so interessant. Aber falls eine Demo erscheint, werde ich die testen.