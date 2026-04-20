Ground Zero: Survival-Horror in zerstörtem Südkorea gestartet

Ground Zero ist ab sofort verfügbar und startet als Retro-Survival-Horror-Erlebnis in einem postapokalyptischen Südkorea. Der Titel versetzt Spieler in eine Welt, die nach einem verheerenden Meteoriteneinschlag komplett zerstört wurde.

Im Mittelpunkt steht die Erkundung einer Ruinenlandschaft, in der nahezu jedes Lebewesen durch den Einschlag in monströse Kreaturen verwandelt wurde. Spieler müssen kämpfen, Rätsel lösen und ihre Ausrüstung kontinuierlich verbessern, während jede Ressource entscheidend für das Überleben ist.

Ground Zero setzt dabei auf klassische Survival-Horror-Elemente und kombiniert sie mit einem Retro-Stil, der die bedrohliche Atmosphäre zusätzlich verstärkt. Besonders das Ressourcenmanagement spielt eine zentrale Rolle, da jede Kugel zählt.