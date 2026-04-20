Ground Zero: Survival-Horror in zerstörtem Südkorea gestartet

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Image: Kwalee

Ground Zero ist jetzt verfügbar – Survival Horror startet in Südkorea!

Ground Zero ist ab sofort verfügbar und startet als Retro-Survival-Horror-Erlebnis in einem postapokalyptischen Südkorea. Der Titel versetzt Spieler in eine Welt, die nach einem verheerenden Meteoriteneinschlag komplett zerstört wurde.

Im Mittelpunkt steht die Erkundung einer Ruinenlandschaft, in der nahezu jedes Lebewesen durch den Einschlag in monströse Kreaturen verwandelt wurde. Spieler müssen kämpfen, Rätsel lösen und ihre Ausrüstung kontinuierlich verbessern, während jede Ressource entscheidend für das Überleben ist.

Ground Zero setzt dabei auf klassische Survival-Horror-Elemente und kombiniert sie mit einem Retro-Stil, der die bedrohliche Atmosphäre zusätzlich verstärkt. Besonders das Ressourcenmanagement spielt eine zentrale Rolle, da jede Kugel zählt.

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7 Kommentare Added

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  1. Krawallier 164315 XP First Star Silber | 20.04.2026 - 12:13 Uhr

    Hatte ich schon auf die Wunchliste gepackt, wollte aber noch dazu Wertungen sehen.

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  3. ZombieGott79 92660 XP Posting Machine Level 2 | 20.04.2026 - 12:27 Uhr

    Mir gefällt der Look. Mal schauen ob man dazu was findet wie es sich spielt.

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  4. 2run 36140 XP Bobby Car Raser | 20.04.2026 - 12:29 Uhr

    Ist wohl nicht auf Xbox PC verfuegbar oder? Eine Frage an das XD Team, vermerkt ihr das irgendwo wenn zb ein Game auch auf Xbox PC verfuegbar ist?

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  7. Knappe 04 123250 XP Man-at-Arms Silber | 20.04.2026 - 13:30 Uhr

    Das finde ich nicht so interessant. Aber falls eine Demo erscheint, werde ich die testen.

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