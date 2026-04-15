Grounded 2: Beat the Heat-Update führt riesigen Echsen-Boss ein

Grounded 2 erweitert sein Gameplay mit dem Beat the Heat-Update und bringt den bisher größten und gefährlichsten Boss der Serie ins Spiel.

Mit dem jetzt erhältlichen neuen Beat the Heat-Update erhält Grounded 2 eines der bislang umfangreichsten Inhalts-Updates und setzt dabei auf eine Mischung aus neuen Mechaniken, Verbesserungen und einem spektakulären Bosskampf. Im Mittelpunkt steht der neue Gegner King Dozer, der als bislang größter Boss der gesamten Reihe beschrieben wird.

Der imposante Gegner ist eine gigantische, gehörnte Echse, die von mittelalterlicher Fantasy inspiriert wurde und als zentrale Herausforderung im neuen Update dient. Sein Kampfareal ist von intensiver Hitze geprägt, wodurch sich das Gefecht nicht nur über direkte Angriffe, sondern auch über die Manipulation der Umgebung entscheidet.

Spieler müssen die Temperatur im Arena-Bereich aktiv beeinflussen, um Vorteile im Kampf zu behalten und gleichzeitig nicht selbst an der Hitze zu scheitern.

Die Entwickler von Obsidian Entertainment setzen dabei auf ein neues Designkonzept, bei dem Umwelteinflüsse stärker in Bosskämpfe integriert werden. King Dozer nutzt die Hitze seiner Umgebung, um sich zu verstärken, während kühlende Effekte gezielt gegen ihn eingesetzt werden können. Diese Mechanik hebt den Kampf deutlich von bisherigen Begegnungen im Spiel ab.

Neben dem neuen Boss bringt das Update auch tiefgreifende Erweiterungen für die sogenannten Buggies. Diese Begleiter erhalten ein neues Fortschrittssystem, das es ermöglicht, ihre Fähigkeiten individuell auszubauen. Dadurch sollen sie nicht länger nur als Transportmittel dienen, sondern stärker in Kampf, Erkundung und Ressourcenmanagement eingebunden werden.

Ein weiterer neuer Schauplatz ist das Sinkhole Anthill, eine mysteriöse Region im Spiel, die zusätzliche Geheimnisse und Gefahren bereithält. Gleichzeitig sorgen neue O.R.C. Experimente für unvorhersehbare Veränderungen in der Spielwelt, die für zusätzliche Dynamik im Park sorgen.

Als Belohnung für den Sieg über King Dozer winken neue Ausrüstungsgegenstände, darunter ein Rüstungsset im Ritterstil, ein passender Schild sowie dekorative Items für die eigene Basis. Das Update erweitert damit nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die langfristigen Anpassungsmöglichkeiten im Spiel deutlich.