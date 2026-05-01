Grounded 2: Crash-Bug und Progress-Verlust endlich behoben

Grounded 2 hat diese Woche Update 0.4.0.2.3661 für alle verfügbaren Plattformen erhalten. Es liefert eine Reihe wichtiger Fehlerbehebungen sowie Optimierungen. Im Mittelpunkt stehen dabei Stabilitätsprobleme, Buggy-Fehler und ein kritischer Crash beim Laden von Spielständen.

Mit dem Patch wurde ein Absturz behoben, der beim Laden der Spielwelt auftreten konnte und in einigen Fällen mit einem Verlust von Spielfortschritt verbunden war. Dieser Fehler gehört zu den zentralen Fixes des Updates und betrifft direkt die Speicherstabilität.

Auch das Verhalten der Buggies wurde überarbeitet. Ein Problem, bei dem Fahrzeuge Schwierigkeiten hatten, nahe Ressourcen korrekt zu treffen, wurde behoben. Dadurch soll insbesondere das Abbauen mit dem Ladybug Buggy zuverlässiger funktionieren. Zusätzlich wurde ein Fehler beseitigt, durch den ein Buggy dauerhaft unbrauchbar werden konnte, wenn er nach dem Spieler zerstört wurde.

Ein weiteres Problem betraf die Zuordnung von Fahrzeugen nach dem erneuten Einloggen. Dieser Fehler wurde ebenfalls behoben, sodass Spieler nach dem Relog wieder korrekt ihrem Buggy zugewiesen werden. Zudem wurde ein Kamerabug entfernt, der das Wechseln der Perspektive verhinderte, wenn Spieler in Spinnweben feststeckten.

Die Spinnweben selbst wurden ebenfalls angepasst. Sie verschwinden nun nach 24 Stunden automatisch, sofern sich keine Spieler in der Nähe befinden. Diese Änderung soll insbesondere Spielern helfen, die den vorherigen Fix aus Version 0.4.0.1 nicht erhalten haben.

Im Bereich Performance wurden verschiedene Optimierungen im gesamten Park vorgenommen. Laut Entwickler verbessert sich die Stabilität spürbar, auch wenn nicht alle Ruckler vollständig beseitigt wurden. Weitere Optimierungen sind bereits für kommende Updates geplant.

Abschließend wurden kleinere Fehler behoben, darunter ein Problem mit der Steuerung beim Anpassen des SCAB.2k sowie ein Quest-Bug, der das Abschließen von „A Strange Warning“ in bestimmten Spielständen verhindert hat.