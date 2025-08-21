Grounded 2: Details zum Tarantel-Boss und neuem Biom

Einen ersten Blick auf kommende Inhalte für Grounded 2 konnten Spieler im Xbox Broadcast werfen.
In einem Interview sprachen Chris Parker, Game Director von Obsidian Entertainment und Justin Vazquez, Creative Director von Eidos Montreal, über den erfolgreichen Early Access des Spiels.
Während des Gesprächs wurde „AXL“, eine gigantische Tarantel als neues Boss-Monster enthüllt und erste kurze Ausschnitte gezeigt.
Aus den erbeuteten Teilen der Tarantel könnt ihr einen riesigen Bogen, eine Truhe, einen Thron und Rüstungsteile herstellen, wie Parker verraten hat.
Hier ein erster Teaser zu AXL:
Darüber wurden auch Konzeptbilder zum neuen Biom gezeigt, dass Grounded 2 im Winter-Update hinzugefügt wird. Im von Menschenhand geschaffenen Garten-Biom findet ihr ein Gewächshaus samt Vogelscheuche und jede Menge Kürbisse wieder.
Schließlich gab es Konzeptbilder zum Marienkäfer, der neben der bisherigen roten Kriegsameise und der Radnetzspinne später ebenfalls als Buggy genutzt werden kann.
Laut den Bildern wird es möglich sein ein Geschütz auf dem Rücken des Käfers zu montieren.
Aufzeichnung des Interviews von der Gamescom:
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich freue mich riesig darauf.
ich habs gestern gesehen und dachte nur: GEIL !! 😂
und auch warum die AXL heisst ^^ coole Easter Eggs, welche die da drin haben..
Auf nem Marienkäfer mit Geschütz reiten? Holy Moly!
Freue mich wahnsinnig aufs neue Biom und auf AXL!
Dürfen auch gerne schon mal früher als geplant Erfolge reinhauen 😉
Das Spiel wurde echt gut weiterentwickelt. Aber ich will es lieber im fertigen Zustand zum ersten Mal erkunden.
Gerade merke ich bei Grounded 1, dass schon einiges verloren geht, weil ich die Karte schon gut kenne vom Anzocken der Preview. Da will ich mich nicht spoilern.
🤩😱… geil, wie soll ich gegen die denn gewinnen 😵💫!
Bitte bitte macht das Spiel in VR 🙏🏻
Auf dem PC müsste es klappen. Sogar mit Meta Quest 3.
Hauptsache in VR, ob PC, PSVR2, Meta Quest 3 bzw Meta Quest 4/Meta Horizon oder wie die neue Brille dann heißt, aufjedenfall braucht so ein Game ein VR Port, das wäre passend und genial.
Man findet auf jeden Fall zu Grounded 1 und 2 Videos zu VR. Das scheint also schon zu gehen.
Mann, mein absoluter Angstgegner 😱.
Sehr cool bin gespannt was da noch so kommt.