Grounded 2: Details zum Tarantel-Boss und neuem Biom

In Grounded 2 stellen sich Spieler demnächst einer riesigen Tarantel als Boss, dazu wurde ein neues Biom mit Gewächshaus gezeigt.

Einen ersten Blick auf kommende Inhalte für Grounded 2 konnten Spieler im Xbox Broadcast werfen.

In einem Interview sprachen Chris Parker, Game Director von Obsidian Entertainment und Justin Vazquez, Creative Director von Eidos Montreal, über den erfolgreichen Early Access des Spiels.

Während des Gesprächs wurde „AXL“, eine gigantische Tarantel als neues Boss-Monster enthüllt und erste kurze Ausschnitte gezeigt.

Aus den erbeuteten Teilen der Tarantel könnt ihr einen riesigen Bogen, eine Truhe, einen Thron und Rüstungsteile herstellen, wie Parker verraten hat.

Hier ein erster Teaser zu AXL:

Darüber wurden auch Konzeptbilder zum neuen Biom gezeigt, dass Grounded 2 im Winter-Update hinzugefügt wird. Im von Menschenhand geschaffenen Garten-Biom findet ihr ein Gewächshaus samt Vogelscheuche und jede Menge Kürbisse wieder.

Schließlich gab es Konzeptbilder zum Marienkäfer, der neben der bisherigen roten Kriegsameise und der Radnetzspinne später ebenfalls als Buggy genutzt werden kann.

Laut den Bildern wird es möglich sein ein Geschütz auf dem Rücken des Käfers zu montieren.

Aufzeichnung des Interviews von der Gamescom: