Grounded 2: Entwickler zeigt heute Hairy & Scary Update

Heute Abend wird im Entwicklerstream das Hairy & Scary Update für Grounded 2 gezeigt.

Mit dem Herbst-Update Hairy & Scary wird es am 30. September neue Inhalte für das in der Game Preview befindliche Grounded 2 geben.

Vorab wird das Update am heutigen Dienstag auf dem öffentlichen Testserver ausgerollt, wo Teilnehmer es zuvor auf Probleme testen können.

Passend dazu hat Obsidian Entertainment einen Livestream angesetzt.

Heute Abend um 19:30 Uhr werden Senior Communications Manager Shyla Schofield und Lead Quality Analyst Jesse Moser einen ersten Blick mit Zuschauern auf das Update werfen.