Grounded 2: Entwickler zeigt heute Hairy & Scary Update

Mit dem Herbst-Update Hairy & Scary wird es am 30. September neue Inhalte für das in der Game Preview befindliche Grounded 2 geben.
Vorab wird das Update am heutigen Dienstag auf dem öffentlichen Testserver ausgerollt, wo Teilnehmer es zuvor auf Probleme testen können.
Passend dazu hat Obsidian Entertainment einen Livestream angesetzt.
Heute Abend um 19:30 Uhr werden Senior Communications Manager Shyla Schofield und Lead Quality Analyst Jesse Moser einen ersten Blick mit Zuschauern auf das Update werfen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ohne mich, komme mit Spinnen nicht klar.
Entweder Spinnen oder 🙊 auf jeden fall 😱
Ich mache erst weiter mit Werkzeug mindestens T3
Da fällt mir passend ein Zungenbrecher ein:
Spitze Spinnen spinnen spitzige Spitzen, spritzen schnelle silberne Seidenstränge spiralförmig