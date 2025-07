Grounded 2: Founder’s Edition zum Launch mit diesen Inhalten

In weniger als zwei Wochen werden Spieler wieder auf die Größe einer Ameise geschrumpft, denn Obsidian Entertainment wird Grounded 2 am 29. Juli für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass veröffentlichen.

Zum Release wird es auch eine Founder’s Edition geben, wie man jetzt ankündigte. Die „Minotaurs, Myrmidons, and Mants: Oh My! Founder’s Edition“ enthält neben dem Spiel vier Premium-Skins samt Gesten, ein Artbook, den Soundtrack und ein dekoratives Set von Werkzeugfiguren, welches ihr in eurer Basis zur Schau stellen könnt. Weitere Gegenstände sollen über Geheimnisse hinzugefügt werden.

Xbox Game Pass-Abonnenten dürften sich freuen, dass es auch eine Founder’s Edition Upgrade für 10,- Dollar geben wird.