Grounded 2: Gemütlichkeit kehrt zurück, PEEP.R verbessert

Ladet euch das neuste Update für Grounded 2 herunter, mit dem Gemütlichkeit zurückkehrt, das PEEP.R-Fernglas verbessert und festliche Deko hinzugefügt wurde.

Es gibt ein überraschendes Update für Grounded 2. Das sich in der Game-Preview befindliche Survival-Spiel von Obsidian Entertainment erhielt das erste der sogenannten „Features Updates“ – es sind kleinere Aktualisierungen mit dem Fokus auf Technik, Leistung und neue Spielmechanismen.

Mit dem Update kehrt das Gemütlichkeits-System zurück: Spieler können ihre Basis dekorieren und dadurch Boni freischalten. Außerdem gibt es eine überarbeitete Version des PEEP.R 2K sowie mit einem Unreal Engine 5-Update eine standardmäßig bessere FPS, ganz ohne Upscaling. Speziell für PC wurde zudem DLSS und FSR Upscaling hinzugefügt.

Darüber hinaus hat das Team dutzende Fehler behoben. Wir empfehlen euch daher einen Blick in die Patch Notes auf der offiziellen Seite.