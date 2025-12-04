Grounded 2: Gemütlichkeit kehrt zurück, PEEP.R verbessert

Es gibt ein überraschendes Update für Grounded 2. Das sich in der Game-Preview befindliche Survival-Spiel von Obsidian Entertainment erhielt das erste der sogenannten „Features Updates“ – es sind kleinere Aktualisierungen mit dem Fokus auf Technik, Leistung und neue Spielmechanismen.
Mit dem Update kehrt das Gemütlichkeits-System zurück: Spieler können ihre Basis dekorieren und dadurch Boni freischalten. Außerdem gibt es eine überarbeitete Version des PEEP.R 2K sowie mit einem Unreal Engine 5-Update eine standardmäßig bessere FPS, ganz ohne Upscaling. Speziell für PC wurde zudem DLSS und FSR Upscaling hinzugefügt.
Darüber hinaus hat das Team dutzende Fehler behoben. Wir empfehlen euch daher einen Blick in die Patch Notes auf der offiziellen Seite.
Ich muss schon sagen, dass es mir etwas zu lange dauert, bis man hier Sachen hinzufügt, die es seit Ewigkeiten im Erstling gab.
Ist das jetzt so viel komplexer in UE5?
War natürlich direkt drin und habe meine Base festlich hergerichtet 😄
Super, danke für die Info, muss ich gleich machen
Verdammich, würde das gerne mal anfangen, aber da steht so viel auf der Liste🙏🏼🤷♂️😬
Werde noch ein paar Updates warten bis ich mit dem Spiel anfange 🙂
Ich zocke das mit drei Kumpels und wir warten sehnsüchtig auf das Winter Update. Gibt es da schon einen Termin?
irgendwie hat mich das spiel nicht abgeholt
der erste Teil war wirklich nett und diese Schatz ich habe die Kinder geschrumpft Feeling ist toll. Aber man braucht da ein Team zum spielen sonst ist eh auf dauer etwas mühsam.