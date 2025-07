Grounded 2: Grafikvergleich zwischen Xbox Series X|S und PC

Ab sofort geht es klein wie eine Ameise in Grounded 2 in ein weiteres Abenteuer. Obsidian hat das Open-World-Survival-Spiel mit seinen gefährlichen Insekten in der Game-Preview für Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.

Zwar ist das Spiel noch lange nicht final, dennoch zeigt ein Grafikvergleich, wie die Leistung des Spiels auf den verfügbaren Plattformen aussieht.

Laut einem neuen Vergleichsvideo von ElAnalistaDeBits gibt es auf der Xbox Series X mit Qualität und Performance zwei Grafikmodi.

Im Modus Qualität bekommen Spieler von Grounded 2 auf Xbox Series X bei 30fps eine bessere globale Beleuchtungsqualität, während sie im Modus Performance bei 60fps liegt. Letztere wird aktuell aber noch nicht durchgehend gehalten.

Wer auf der Xbox Series S spielt, bekommt nur einen Modus mit 30fps, in dem es zu einigen Bildstörungen bei der Umgebungsokklusion in einigen Bereichen kommt. Auf der Xbox Series X sind sie im Modus Performance ebenfalls vorhanden.

Bei der Beleuchtung ist die PC-Version von Grounded 2 der Xbox-Version überlegen, was sich insbesondere bei den Reflexionen bemerkbar macht.

Im Schnitt werden auf dem PC 40-60fps mit einer RTX 5090 bei 4K erreicht. Die Optionen hier sind noch recht begrenzt.

Was ihr nicht vergessen solltet: Grounded 2 ist als Game-Preview gestartet. Es befindet sich also noch in der Entwicklung und wird in den nächsten Monaten sowohl inhaltlich als eben auch technisch noch weiter verbessert.

Wo spielt ihr Grounded 2: Xbox Series X, Xbox Series S oder auf dem PC?