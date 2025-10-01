Grounded 2: Hairy and Scary Update lässt Tarantel in den Park

Es wurde eine gefährliche Tarantel im Brookhollow Park gesichtet, die mit dem neuen Update für Grounded 2 Jagd auf euch macht.

Obsidian Entertainment veröffentlichte jetzt das Hairy and Scary Update für Grounded 2. Der Park ist damit um einiges gefährlicher, denn die Tarantel AXL wurde gesichtet.

Mit dem Update wurden tonnenweise Anpassungen und Fehlerkorrekturen umgesetzt, aber auch auf neue Inhalte und Verbesserungen dürft ihr euch freuen.

So wurde eine neue Mutation hinzugefügt und auch zwei Schmuckstücke sind dazugekommen.

Wer AXL in die Schranken weist, kann zudem neue Gegenstände aus seinen Materialien herstellen. Darunter drei neue Waffen, ein Rüstungsset, aber auch schicke Möbel im Stil der Tarantel.

Zusätzlich fügte man das Gottesanbeterin-Rüstungsset, einen Wolfsteppich und mehr hinzu.

Darüber hinaus wurde das Baumenü überarbeitet. Es soll euch das Einrasten, Platzieren und Perfektionieren eures Zuhauses erleichtern.

Die vollständigen und sehr umfangreichen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite zu Grounded 2.

Schaut euch auch das neuste Video mit den Entwicklern an, die auf die neuen Inhalte des Hairy and Scary Updates eingehen.