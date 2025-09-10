Grounded 2: Herbst-Update Hairy & Scary erscheint im September

Das Herbst-Update für Grounded 2 mit Namen Hairy & Scary wird im September die Tarantel im Park loslassen.

Jede Menge Fragen der Community hat Obsidian Entertainment im jüngsten Livestream zu Grounded 2 beantwortet.

Die wichtigste Frage war für viele, wann das nächste Update erscheinen wird.

Das Herbst-Update, von den Entwicklern passenderweise als Hairy & Scary bezeichnet, wird am 30. September für alle Spieler erscheinen. Zuvor wird es am 16. September auf dem öffentlichen Testserver bereitgestellt.

Laut einer Zusammenfassung des Q&A-Streams von ApexPredator3752 via Reddit, wird Tarantel AXL kein Story-Boss darstellen, sondern ist eher mit der Brutmutter aus dem Vorgänger vergleichbar in Bezug auf die Art, wie man das Rezept erhält oder ihn beschwört.

Das Team sprach über viele Dinge und Vorhaben für Grounded 2. So plant man die Playgrounds früher ins Spiel zu bringen oder mehrphasige Bosse, die zwar dadurch nicht schwieriger werden, aber neue Mechaniken einführen, die Spieler erlernen können.

Das Gründerpaket wird wahrscheinlich um weitere Skins ergänzt. Man merkt jedoch an, dass Rüstungen generell wichtiger seien als Skins.

Es sind mehr große Dungeons wie das Netzwerkzentrum geplant.

Für Grounded 2 wird an weiteren Möglichkeiten der Schnellreise und Fortbewegung gearbeitet. Für die Zukunft geplant sind die Schnellreise zwischen den Ranger-Außenposten sowie Seilbahnen und Buggys.

Es sind auch mehr Schmuckstücke du Stäbe für den Ranger geplant. Der Schurke soll nicht für immer der dominierende Archetyp bleiben.

Äxte könnten in Zukunft als weitere Waffenart ihren Weg ins Spiel finden. Bei den Elementen plant man hingegen bei Salzig und Sauer ebenfalls Aufbau-Effekte hinzuzufügen.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>