Grounded 2: Insekten, Archetypen und neue Umgebungen im Deep Dive

In der neuesten Folge des offiziellen Xbox Podcasts drehte sich alles um Grounded 2, das mit Spannung erwartete Sequel des beliebten Survival-Abenteuers von Obsidian Entertainment. Die Entwickler Marcus Morgan und Chris Parker gaben exklusive Einblicke in neue Spielmechaniken, Charakterklassen und die erweiterten Schauplätze des Spiels.

Ein zentrales Thema waren die sogenannten „Buggies“ – kleine Fahrzeuge, die für mehr Mobilität und strategische Tiefe sorgen sollen. Außerdem wurde ein neues Archetypen-System vorgestellt, das Spielern erlaubt, sich durch spezialisierte Rollen wie Kämpfer, Entdecker oder Techniker noch stärker an ihren bevorzugten Spielstil anzupassen.

Auch die Spielwelt wächst: Grounded 2 verlegt das Überleben im Miniaturformat in ein völlig neues Gebiet mit dichten Gräsern, geheimen Bauwerken und einer Vielzahl neuer Insektenarten. Dabei soll die Fortsetzung nicht nur größer, sondern auch erzählerisch tiefer werden – mit einer erweiterten Geschichte, neuen Bedrohungen und frischen Koop-Herausforderungen.

Obsidian betonte im Gespräch, wie sehr das Feedback der Community in die Entwicklung einfließt und verspricht ein komplexeres, spannenderes Erlebnis, das die Stärken des ersten Teils gezielt ausbaut. Grounded 2 erscheint am 29. Juli in der Preview und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar sein.