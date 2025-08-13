Grounded 2: Jetzt schon über 3 Millionen Spieler

17 Autor: , in News / Grounded 2
Image: Xbox Game Studios

Grounded 2 erreicht über drei Millionen Spieler – Fortsetzung knüpft an Erfolg des Vorgängers an!

Grounded 2 hat seit seiner Veröffentlichung in der Game Preview bereits mehr als drei Millionen Spieler erreicht.

Dieses Ergebnis unterstreicht die große Nachfrage nach der Fortsetzung und zeigt, dass das Spiel an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen kann.

Quelle
