Grounded 2: Jetzt schon über 3 Millionen Spieler

Grounded 2 hat seit seiner Veröffentlichung in der Game Preview bereits mehr als drei Millionen Spieler erreicht.
Dieses Ergebnis unterstreicht die große Nachfrage nach der Fortsetzung und zeigt, dass das Spiel an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen kann.
Stark und das obwohl es eigentlich gleich wie Teil 1 ist.