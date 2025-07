Grounded 2: Microsoft verlost riesiges Ameisen-Plüschtier

Das Koop-Survival-Adventure Grounded 2 geht nächste Woche Dienstag auf Xbox Series X|S, PC und im Game Pass in die Game-Preview.

In der Fortsetzung zum Hit von Obsidian Entertainment geht es vom heimischen Garten in den riesigen Brookhollow Park. In den vielfältigen Biomen erwarten euch jede Menge Abenteuer und Gefahren. Diese lassen sich mit der neuen Buggy-Funktion am besten erkunden.

Viele Spieler haben sich eine Reitfunktion gewünscht, und im neuen Teil könnt ihr etwa den Red Ant Buggy reiten.

Um das neue Feature gebührend zu feiern, veranstaltet Microsoft ein neues Gewinnspiel, bei dem ihr ein Red Ant Plüsch gewinnen könnt.

Das 3 Meter große Plüschtier als Gaming-Dekorationsstück zu Hause zu haben und Grounded 2 zu zocken, wäre schon eine tolle Sache.

Falls ihr eure Chance wahrnehmen wollt, dann folgt bis zum 31. August Xbox auf X oder Instagram und teilt den Xbox-Gewinnspiel-Beitrag mit dem Hashtag #Grounded2Sweepstakes.

Die Teilnahmebedingungen zu diesem Gewinnspiel könnt ihr hier nachlesen.

Außerdem wird der Red Ant Plüsch auf der Gamescom i August ausgestellt.