Grounded 2: Neuer Hotfix ebnet den Weg für Into the Abyss

Obsidian veröffentlicht einen neuen Hotfix für Grounded 2 und bereitet das nächste Inhaltsupdate vor.

Vor dem nächsten großen Inhaltsupdate hat Grounded 2 einen weiteren Hotfix erhalten. Patch 0.4.2.2 soll vor allem die Stabilität des Survival-Abenteuers weiter verbessern.

Der Hotfix dient als Vorbereitung auf das Into the Abyss-Update, das am 11. August erscheint und die Versionsnummer 0.5 tragen wird. Laut den Entwicklern steht bei der aktuellen Aktualisierung die Behebung von Stabilitätsproblemen im Vordergrund.

Obsidian weist außerdem darauf hin, dass der Hotfix kein Nachwachsen von Ressourcen auslöst. Dies erfolgt erst mit dem 0.5-Update, wenn Into the Abyss veröffentlicht wird.

Spieler werden gebeten, weiterhin auftretende Probleme zu melden, damit das Entwicklerteam mögliche Fehler untersuchen und beheben kann.