Grounded 2: Neues Entwicklerinterview veröffentlicht

Im neuen Developer Interview zu Grounded 2 wird schnell klar: Die Spieler sind erneut geschrumpft – doch die Welt um sie herum wirkt größer, lebendiger und bedrohlicher als je zuvor. Das Open‑World‑Survival‑Abenteuer setzt auf Solo‑ oder Koop‑Erkundung, während ihr Waffen und Rüstungen herstellt, eure Basis ausbaut und mit einem wendigen Buggy durch den überdimensionalen Spielplatz navigiert.

Die Entwickler betonen, wie stark das Gefühl der Verwundbarkeit diesmal im Mittelpunkt steht. Jede Grashalmspitze, jeder Schatten und jede Bewegung im Unterholz kann zur Gefahr werden. Während ihr Ressourcen sammelt, Strukturen errichtet und neue Gebiete erschließt, bleibt ein unheimliches Gefühl bestehen: Etwas da draußen beobachtet euch – und es hat euch nicht vergessen.

Grounded 2 setzt damit auf eine Mischung aus vertrauten Mechaniken und neuen Systemen, die das Überleben im Hinterhof noch intensiver gestalten. Die Welt ist größer, die Wege sind länger, und die Bedrohungen sind cleverer. Genau diese Kombination soll den zweiten Teil zu einem noch spannenderen Abenteuer machen.