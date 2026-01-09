Grounded 2: Neues Entwicklerinterview veröffentlicht

Im neuen Developer Interview zu Grounded 2 wird schnell klar: Die Spieler sind erneut geschrumpft – doch die Welt um sie herum wirkt größer, lebendiger und bedrohlicher als je zuvor. Das Open‑World‑Survival‑Abenteuer setzt auf Solo‑ oder Koop‑Erkundung, während ihr Waffen und Rüstungen herstellt, eure Basis ausbaut und mit einem wendigen Buggy durch den überdimensionalen Spielplatz navigiert.
Die Entwickler betonen, wie stark das Gefühl der Verwundbarkeit diesmal im Mittelpunkt steht. Jede Grashalmspitze, jeder Schatten und jede Bewegung im Unterholz kann zur Gefahr werden. Während ihr Ressourcen sammelt, Strukturen errichtet und neue Gebiete erschließt, bleibt ein unheimliches Gefühl bestehen: Etwas da draußen beobachtet euch – und es hat euch nicht vergessen.
Grounded 2 setzt damit auf eine Mischung aus vertrauten Mechaniken und neuen Systemen, die das Überleben im Hinterhof noch intensiver gestalten. Die Welt ist größer, die Wege sind länger, und die Bedrohungen sind cleverer. Genau diese Kombination soll den zweiten Teil zu einem noch spannenderen Abenteuer machen.
Hoffentlich kommt bald ein Update, ich brauche unbedingt ein neues Gebiet 🙂
Winter stand in der Timeline wenn ich mich nicht irre!?
Soll die Tage einen Livestream von Obsidian geben, da wird man dann wohl Preis geben, wann Insider ran dürfen und wann es dann für den Rest verfügbar ist 🙂
Danke AnCaptain4u, dass sind gute Nachrichten!
Spielst Du Grounded auch?
Ich war von Teil 1 schon hin und weg, Teil 2 macht noch ne Ecke mehr Spaß, finde ich!
Ja, ich spiele noch regelmäßig beide Grounded-Teile.
Den Erstling habe ich mittlerweile auf fast allen Plattformen, warte nur noch auf einen Sale im Nintendo eShop.
Hab auch die Collectors Edition von Limited Run Games importiert, weil ich es so sehr mag.
Grounded 2 finde ich vom aktuellen Stand im Early Access her auch deutlich besser, wie Teil 1. Teil 2 läuft sozusagen stets im Hintergrund weiter, wenn ich mal Pause von den Storygames brauche. Finde es super entspannend dort Mats zu sammeln und meine Base weiter auszubauen.
Bin aber langsam ungeduldig, da ich mehr Insekten, Gebiete und Materialien will 😅
Vor allem Pilzziegel oder Stufe 3 vom Omni-Werkzeug fehlen mir sehr.
Bin daher hyped auf das neue Update.
Zitat: „Hab auch die Collectors Edition von Limited Run Games importiert, weil ich es so sehr mag.
Zum Glück ich bin ich damit nicht alleine 😀
Ich konnte auch nicht widerstehen, obwohl der Preis echt saftig war, aber na ja, es musste eben sein. Ich habe sie noch nicht mal ausgepackt 😀
Evtl. hast sogar Du mich darauf gebracht. Es war auf jeden Fall ein User von hier. Ich kannte bis zu dem Zeitpunkt den Shop gar nicht.
Genau, dass Omniwerkzeug muss endlich auf die nächste Stufe und das Lady-Bug-Bobby-Car 😀
Ich freu mich drauf.
In Teil eins habe ich mir eine sehr coole Base gebaut, um den Baum, der mittig auf der Karte sitzt, kurz vor dem Koi-Karpfen Teich – den Standort hatte ich mir damals bei einem Youtuber abgeschaut. Es war einfach nur genial, man war absolut zentral und als dann auch noch die Seilwinden kamen, konntest innerhalb weniger Sekunden überall auf der Map vertreten sein 🙂 Aber was erzähle ich Dir das, hast Du sicherlich alles schon hinter dir! 🙂
Könnte mal bei Gelegenheit reinschauen, nur bei Spinnen hört es bei mir auf.
Kannst ja den Modus einstellen, dass aus den Spinnen süße Blobs werden 😉
Und das killt dann die Immersion für mich, normale Spinnen gehen noch gerade so, aber Taranteln sind schon richtig ekelhaft.
Die Tarantel ist zu mindest ein optionaler Arena-Boss.
Den kannst du nicht zufällig über den Weg laufen.
Aber so ne Wolfspinne ist auch schon ziemlich mies. Vor Allem wenn man nachts überrascht wird ^^
Musste ich mir gerade ansehen und habe es direkt bereut 🤮.
Ich warte Sehnsüchtig auf neues Futter!
Und ich bin absolut HYPED auf das Update!
Ich mein, wir werden auf Marienkäfer reiten, die ne fucking Wasserkanone drauf haben 💚😄
Müssen die armen Insekten und Spinnen wieder dran glauben 😁
In diesem Game sorgen die Spieler dafür, dass sämtliche Bugs entfernt werden 😬
Der war gut! 😀
Das ich da bei Helldivers noch nicht drauf gekommen bin!
Damit hat sich meine Frage (siehe oben) 🙂 erledigt. Du bist also auch begeistert!
Ich warte noch bis alle Werkzeug Stufen verfügbar sind und ich dann Zugriff auf alle Ressourcen habe bin schon soweit gekommen das ich nicht mehr viel machen kann hoffentlich ist es spätestens im Sommer soweit