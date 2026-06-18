Grounded 2: Neues Update soll Ruckler und Abstürze deutlich reduzieren

Grounded 2 hat mit Patch 0.4.2 ein neues Update erhalten, das sich vor allem auf Performance, Stabilität und die Behebung verschiedener Spielfehler konzentriert.

Im Mittelpunkt stehen Optimierungen des Streaming-Systems. Die Entwickler haben die Reichweite reduziert, in der Spielinhalte rund um die Spieler geladen werden. Dadurch sollen insbesondere im Parkbereich deutlich weniger Ruckler und Nachladeruckler auftreten.

Zusätzlich wurde die Performance rund um Spielerbasen und größere Bereiche der Spielwelt verbessert, um Stottern und kurze Aussetzer weiter zu reduzieren.

Durch diese Änderungen wachsen sämtliche Ressourcen erneut nach, auch innerhalb von Spielerbasen. Als Ausgleich wurde das Omni-Tool angepasst und zerstört nachwachsende Ressourcen, die sich innerhalb von Spielerstrukturen befinden, nun mit einem einzigen Treffer.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass dieser Vorgang mit dem kommenden Update „Into the Abyss“ erneut stattfinden wird. Das große Inhaltsupdate ist für den 11. August geplant.

Auch bei der Stabilität wurden Fortschritte erzielt. Laut den Entwicklern sollen rund 35 Prozent der in Version 0.4.1 registrierten Abstürze mit dem neuen Patch behoben worden sein.

Darüber hinaus wurden mehrere Fehler korrigiert, darunter ein Problem, das den Boss AXL während eines Kampfes dauerhaft festsetzen konnte, sowie ein Bug, durch den sich bestimmte Treppenelemente unerwartet verdrehten oder ihre Position änderten.