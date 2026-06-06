Grounded 2: Öffnet Brookhollow Park für PlayStation-Spieler

Grounded 2 erweitert seine Plattformverfügbarkeit und erscheint am 11. August 2026 für PlayStation 5. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines neuen „PlayStation Announce Trailers“, der weitere Spieler in die Welt von Brookhollow Park einführt.

Das Survival-Spiel ist bereits in der Early-Access-Phase aktiv und wird gemeinsam mit der Community weiterentwickelt. Spieler erkunden dabei eine gefährliche, verkleinerte Welt, in der Kooperation, Ressourcenmanagement und Überleben im Mittelpunkt stehen.

Neben der neuen PlayStation-Version bleibt Grounded 2 weiterhin über Game Preview auf Xbox Series X|S, Xbox PC sowie ROG Xbox Ally verfügbar. Zusätzlich ist der Titel Teil von Xbox Game Pass und kann über Xbox Play Anywhere plattformübergreifend genutzt werden.

Mit der Veröffentlichung auf PlayStation 5 öffnet sich die Spielwelt von Brookhollow Park für eine deutlich größere Community, während die Early-Access-Entwicklung parallel weiterläuft.