Grounded 2: Öffnet Brookhollow Park für PlayStation-Spieler

5 Autor: , in News / Grounded 2
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Grounded 2 erscheint am 11. August für PlayStation 5.

Grounded 2 erweitert seine Plattformverfügbarkeit und erscheint am 11. August 2026 für PlayStation 5. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines neuen „PlayStation Announce Trailers“, der weitere Spieler in die Welt von Brookhollow Park einführt.

Das Survival-Spiel ist bereits in der Early-Access-Phase aktiv und wird gemeinsam mit der Community weiterentwickelt. Spieler erkunden dabei eine gefährliche, verkleinerte Welt, in der Kooperation, Ressourcenmanagement und Überleben im Mittelpunkt stehen.

Neben der neuen PlayStation-Version bleibt Grounded 2 weiterhin über Game Preview auf Xbox Series X|S, Xbox PC sowie ROG Xbox Ally verfügbar. Zusätzlich ist der Titel Teil von Xbox Game Pass und kann über Xbox Play Anywhere plattformübergreifend genutzt werden.

Mit der Veröffentlichung auf PlayStation 5 öffnet sich die Spielwelt von Brookhollow Park für eine deutlich größere Community, während die Early-Access-Entwicklung parallel weiterläuft.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Grounded 2

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 452790 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.06.2026 - 17:05 Uhr

    Ca. 1 Jahr ist auf jeden Fall ok, gut dass mehr Leute Zugang zum Spiel bekommen.

    0
  2. Heikel 6300 XP Beginner Level 3 | 06.06.2026 - 17:05 Uhr

    Asha Sharma vor 24 Stunden: „Exklusive Spiele sind wichtig!“

    3
  3. Robilein 1279380 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.06.2026 - 17:08 Uhr

    Noch mehr Geld für einen der besten Entwickler da draußen. Sehr gut 💚💚💚

    1
    • Sevalot 11120 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.06.2026 - 17:13 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Da stimme ich dir voll zu. Das wird die Verkaufszahlen von Grounded 2 verbessern. 🙂

      0

Hinterlasse eine Antwort